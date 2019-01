El PPdeG propone retomar la comisión de igualdad en el Parlamento para lograr un "pacto gallego" de violencia de género

Publicado 07/01/2019 14:35:18 CET

Prado defiende que las víctimas "son fundamentalmente mujeres" y pide "no mezclar" violencia de género con violencia doméstica e intrafamiliar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Parlamento gallego ha trasladado a la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- una propuesta de "retomar" los trabajos de la Comisión no permanente para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres en el Legislativo autonómico, con la finalidad de "dar aprobación" del dictamen de este órgano y "tener ya" un "pacto gallego de prevención y eliminación de la violencia de género".

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa la viceportavoz del Grupo Popular en el Pazo do Hórreo, Paula Prado, quien a su vez es la presidenta de dicha comisión constituida ya en noviembre de 2016. En este contexto, ha insistido en la necesidad de acabar el dictamen "antes del primer trimestre del año".

Con este mismo horizonte temporal, ha avanzado que el siguiente paso será "tener ya ese pacto gallego de prevención y eliminación de la violencia de género" que reuniría también las conclusiones de la comisión.

Por ello, Prado ha reivindicado que Galicia fue una Comunidad "pionera" al remitir unas primeras conclusiones al Congreso y al Senado para poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La viceportavoz ha pedido a la oposición "dejar de lado las diferencias" políticas y, preguntada sobre si la posición de Vox al respecto --pide derogar la normativa en este sentido-- podría condicionar la postura de los populares en Galicia, ha aseverado que la formación de Santiago Abascal "no está" en el Parlamento gallego.

"No nos vamos a desviar de la línea de trabajo que llevamos desde antes. (...) Esto no debería cambiar, desde el PP de Galicia no va a cambiar la actitud, nuestro objetivo es seguir trabajando para que eso sea una realidad", ha abordado.

"MEJORAR" LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Además, Prado ha reiterado la posibilidad de "mejorar" la ley estatal contra la violencia machista y ha respondido, a preguntas de los medios, que "no conoce" la posición de Vox en esta materia.

Asimismo, ha remarcado que la posibilidad de dar ayudas a hombres afectados por violencia doméstica, como se habló en el PP nacional para facilitar el pacto en Andalucía con la formación de Santiago Abascal, "no" se abordó en la comisión del Pazo do Hórreo.

En este ámbito, ha asegurado que "hay una confusión muy grande entre lo que es violencia de género, violencia doméstica y violencia intrafamiliar". "No se puede mezclar todo, y el debate sobre lo que es violencia de género y violencia doméstica ya está superado. Y quien no lo superó debería remitirse a 14 o 15 años atrás", ha apelado, para después subrayar que "las víctimas de la violencia de género son fundamentalmente mujeres".

A renglón seguido, Prado ha recordado que ya existe "una ley para ayudar a víctimas contra delitos violentos". "Ahí hay ayudas para todo el mundo, y quien no conozca esto, esas personas que están hablando deberían intentar conocer primero otras legislaciones", ha sentenciado.

RESPONDE AL BNG

Precisamente, este lunes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pedía al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclarase "si coincide" con Vox sobre que "no existe" la violencia de género.

Al respecto, la viceportavoz del Grupo Popular ha dicho "no saber por qué el Bloque dice esas cosas", ya que en la comisión de igualdad --ha explicado Prado-- los comparecientes decían "que sí" había que "hacer modificaciones" en la normativa.

"A la señora Pontón le pediría que en vez de estar enganchada a Bildu y los independentistas, y en vez de ir a visitar a las cárceles de españa a los independentistas, trabajase más en el Parlamento de Galicia y mirase más las cosas que se proponen en el Parlamento de Galicia para estar mejor informada", ha esgrimido, para después asegurar que "no van a recibir lecciones" de ninguna otra formación.

Así las cosas, Prado ha apelado a "ser serios y rigurosos" en el tratamiento de esta problemática que se está convirtiendo, a su modo de ver, en un tema "absolutamente politizado" que "se está yendo de mano".