El PPdeG ratifica su apoyo a Candia si impulsa la moción de censura: "Hay que aprovechar la oportunidad de mejorar Lugo"

Archivo - Elena Candia y Paula Prado. Foto de archivo. - PP - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha ratificado que los populares lucenses, con Elena Candia al frente, tendrán el apoyo de la formación que lidera Alfonso Rueda en las decisiones que adopten en Lugo, en referencia a la posibilidad de que formalice una moción de censura con la firma de María Reigosa, la edila que dejó el PSOE.

De hecho, en declaraciones a los medios en el Parlamento, donde también ha estado presente Candia, dado que había pleno ordinario y es la vicepresidenta primera de la Cámara, ha admitido de forma expresa los contactos y que, "frente a una situación de bloqueo e inestabilidad", el PP de Lugo "está explorando" la vía de la moción de censura --para la que necesitan una firma más que la de sus 12 ediles--.

"Si en este momento hay una posibilidad de tener 13, creemos que hay que aprovechar esa oportunidad para mejorar la situación de los lucenses", ha defendido la número dos del PP gallego, quien ha lamentado las críticas de PSdeG y BNG frente a los intentos de los populares de "revertir una situación de bloqueo" y "solucionar los problemas de los lucenses".

Prado ha recordado que el PP "ganó las elecciones en Lugo" y quedó "a un puñado de votos de la mayoría absoluta, con 12 concejales --los mismos que suman PSOE y BNG--. Por ello, ha interpretado que tiene "la obligación de responder a las necesidades de los lucenses" y de intentar "mejorar la situación de la ciudad".

"Los ciudadanos que confirmaron en el PP de Lugo no nos perdonarían que no hiciésemos algo para mejorar la situación de la ciudad", ha sentenciado, antes de cargar contra los líderes de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y BNG, Ana Pontón, por acusar a los populares de "generar inestabilidad".

"A VER QUÉ ELIGE CANDIA"

"Aquí el único que generó inestabilidad fue el PSOE cuando perdió las elecciones. Su alcaldesa tardó siete meses en dejar la Alcaldía y venir al Parlamento. Lara Méndez tuvo la oportunidad de elegir entre Lugo y el Parlamento, y eligió el Parlamento. Veremos ahora, si se da la circunstancia de que Elena Candia tenga que elegir entre el Parlamento y Lugo, qué elige", ha advertido.

Más allá, sobre las actuaciones de "corrupción política" ligada al "transfuguismo de una concejala que fue en la lista del PSOE liderada por Lara Méndez", se ha preguntado cómo habría que cualificar que "PSOE y BNG, apoyados en un tránsfuga del PP, accediesen a la Alcaldía de Noia", precisamente, por la vía de la moción de censura.

"¿A eso qué le tenemos que llamar?", se ha preguntado, antes de advertir que "las reglas democráticas son para todos las mismas". "Y cuando hablan de que hay estabilidad en el Ayuntamiento de Lugo porque había presupuestos, la misma estabilidad que tenía Mariano Rajoy cuando aprobó los suyos y Pedro Sánchez le hizo una moción de censura", ha apostillado.

"Nosotros aquí vamos a apoyar a nuestros compañeros de Lugo porque estoy segura de que Elena Candia y el PP de Lugo van a tomar las decisiones que sean las mejores para la ciudad. El único interés que puede mover al PP en Lugo es mejorar la vida de los vecinos y vecinas", ha dicho.

COMPORTAMIENTO "RASTRERO"

Finalmente, ha calificado de "rastrero" que se les acuse de aprovecharse de fallecimientos en el grupo socialista lucense.

"Aquí los únicos que hicieron chistes sobre sus propias desgracias fueron los del PSOE", ha dicho la popular, antes de mencionar "una foto de mediados de marzo de una comida" de integrantes del PSOE que llevaban "una camiseta que decía algo así como 'si el barco se hunde, lo convertimos en submarino". "Estaban todos muy alegres y sonriendo en esa foto", ha esgrimido.

Sobre cuándo se registrará la moción, ha asegurado desconocer si hay algún plazo marcado como tal y ha concluido que esto es "un trabajo que está haciendo el PP de Lugo". "Nosotros apoyamos las decisiones que tomen siempre que sean para mejorar la situación de los vecinos y de la ciudad", ha zanjado.