El PPdeG reitera que "no hay pediatras" ante las protestas de Costa da Morte y propone "un pacto" por la sanidad pública

Publicado 31/01/2020 13:36:13 CET

Tellado "desconoce" la circular contraria a los carteles reivindicativos en los centros y pide a la oposición "no jugar" con la sanidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha apelado este viernes a la oposición para hacer "un pacto" para "poner en valor" la sanidad pública, un servicio con el que ha pedido "no jugar" ni cuestionar la labor de sus profesionales. Lo ha manifestado tras remarcar, ante las protestas de Costa da Morte, que existe "un problema" con la falta de pediatras.

"Claro que hay un problema con los pediatras porque no hay. Pero no solo faltan en Galicia, también en el resto de España", ha matizado, antes de asegurar que espera que desde el Ministerio "se tomen medidas para resolver esta situación", toda vez que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "ya no está en funciones".

Tras la polémica por el paritorio de Verín (Ourense), que reabrirá el lunes tras el contrato de dos pediatras, Tellado ha defendido que este asunto "se debe tratar con el rigor necesario y no jugar con el dolor de la gente".

Al tiempo, ha defendido la gestión sanitaria del PPdeG en la década de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta y ha destacado que se invierte en este ámbito más de 4.000 millones de cada presupuesto autonómico anual, lo que evidencia el "compromiso claro" con la sanidad gallega de la Xunta.

"Hay crecimiento del gasto sanitario, más profesionales que nunca, menos esperas, más actividad quirúrgica, más centros de salud... Hoy tenemos la mejor sanidad pública que nunca tuvo Galicia", ha sentenciado, antes de remarcar que esta área requiere más recursos por cuestiones como la incidencia del envejecimiento.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En este sentido, ha incidido en la importancia de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica vigente para que se tengan en cuenta criterios como la dispersión y el envejecimiento "y no tintes políticos de una comunidad o los intereses de (Pedro) Sánchez para mantener satisfechos a quienes le apoyaron en la investidura".

"Pediremos un nuevo modelo de financiación que atienda y resuelva estos problemas", ha aseverado.

CIRCULAR

En relación a las críticas de grupos de la oposición por la circular contraria a que haya carteles reivindicativos en los centros sanitarios, Tellado ha asegurado desconocer el documento y ha aprovechado para asegurar que desearía que los partidos hicieran "un pacto" por la sanidad pública, para "ponerla en valor", ya que "es muy fácil" incidir en su deterioro y "muy difícil" trabajar para su mejora.

"Galicia tiene la mejor sanidad pública de España y de su historia; y no es de un partido, es de los gallegos. No juguemos con ella, le hacemos un flaco favor al país cuando la cuestionamos. Todos los días se salvan vidas en nuestros hospitales y centros de salud", ha concluido.