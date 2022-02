El PPdeG reivindica el modelo de Feijóo como guía para el PP mientras se empiezan a barajar escenarios de sucesión

Tellado se disculpa porque el PP nacional "no estuvo a la altura" y ve que los logros de Feijóo le habilitan para "cualquier responsabilidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Feijóo es un líder dentro y fuera del partido". La proclama la ha lanzado el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, quien sin confirmar la "decisión personalísima" de si concurrirá al congreso extraordinario de abril porque "no le corresponde" hacerlo, ha centrado su intervención en reivindicar los logros de la formación gallega bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo, un "líder" cuya gestión y trayectoria "le habilitan para asumir cualquier responsabilidad".

Es más, ha reivindicado que el PP "está preparado" en el ámbito nacional para ofrecer un proyecto de país "sensato y sin estridencias" que "frene los nacionalistas y que reduzca la presión fiscal que devora la economía". "Como ya se hizo en Galicia", ha comparado, remarcando los logros del modelo de Feijóo, que se han traducido no solo en cuatro mayorías absolutas consecutivas, sino en un hemiciclo en el que no se sienta Vox, ni Cs, ni la denominada izquierda rupturista.

En consonancia con el control de los tiempos que quiere el presidente gallego y pese a que en el partido se da por hecho que dará el paso que le piden cada día más voces populares públicamente, Tellado ha evitado cualquier confirmación explícita, pero el propio formato de la rueda de prensa, centrada en la situación orgánica del PP, contrasta con las "cuestiones de actualidad" que habitualmente suelen centrar sus comparecencias de los viernes.

En este caso, en el marco de la crisis sin precedentes abierta en el PP a raíz del enfrentamiento entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el secretario general de los populares gallegos ha arrancado su intervención como una petición de "disculpas" por los "errores" de los últimos días, al tiempo que ha resaltado la importancia de hacer "una sincera y profunda autocrítica" para salir fortalecidos.

"Nuestro partido a nivel nacional no estuvo a la altura", ha proclamado, antes de subrayar que el PPdeG es "el primer partido" de la Comunidad, y de resaltar que está dispuesto a implicarse de pleno en el reto de "rearmarse" y de preparar "un gran congreso" que escuche a la militancia y "una a todo el partido" en torno a un nuevo liderazgo.

Con la Junta Directiva del martes y el congreso de principios de abril como fechas clave a la vista, Tellado ha explicado que no puede avanzar aún quiénes integrarán la delegación gallega, pero ha recalcado que los populares estarán "a la altura de lo que son", en referencia al "legado histórico" de un partido "fundado por un gallego" y del que formaron parte "cuatro de los siete padres de la Constitución".

NO HABRÁ CONFIRMACIÓN HASTA QUE EL CONGRESO SEA CONVOCADO

Y preguntado acerca de si será más sencillo para el PPdeG implicarse en el nuevo proyecto del PP si lo encabeza Feijóo, ha recalcado que la formación gallega "siempre" se ha implicado y que cualquier afiliado podrá dar el paso una vez que se abra el plazo para presentar la precandidatura, pero no ha escatimado en elogios para Feijóo.

"Tiene una experiencia de gestión importante, una experiencia política que lo habilita para cualquier responsabilidad. Feijóo es un líder detnro y fuera del partido", ha proclamado, tras admitir que en Galicia "hay un afiliado hacia el que muchos españoles miran en busca de soluciones".

LA SUCESIÓN EN EL FOCO

"Ese afiliado, que se llama Alberto Núñez Feijóo, tiene que tomar una decisión y hacerla pública. Estoy seguro que no lo hará antes de que ese congreso sea convocado", ha añadido, sin querer "especular" ni hablar de "futuribles" en lo que respecta a los pasos que habrá que dar en Galicia --en la Xunta y en el PPdeG-- si Feijóo confirma su marcha, si bien los escenarios que se abren centran las conversaciones con cualquier dirigente popular en la Comunidad.

Y es que, pese a que nadie se mueve públicamente, cargos consultados por Europa Press ven "una obviedad" que ya se están barajando los posibles escenarios a los que dará pie la sucesión de un dirigente como Feijóo, cuyo mandato al frente del partido y de la Xunta se ha caracterizado por "un hiperliderazgo" desde 2006 que no ha dejado espacio para despuntar otros valores del partido.

COMPROMETIDA "ESTABILIDAD" LO QUE QUEDA DE MANDATO

Mantener la Xunta y la presidencia del PP, aunque compatible, pocos la ven una opción real, dado "el ingente trabajo" que a Feijóo le esperaría en Madrid si coge el timón en Génova. La oposición ya le ha atacado con fuerza esta semana por "no estar centrado" en sus tareas de presidente. Y si el de Os Peares dimite, se activaría el mecanismo para relevar a un presidente que fija el Estatuto.

El requisito imprescindible es que sea diputado en la Cámara autonómica, característica que tienen los dos actuales vicepresidentes de la Xunta --el primero, Alfonso Rueda, a quien muchos ven como el relevo "lógico", y también el vicepresidente segundo y responsable económico, Francisco Conde--.

Un 'ascenso' de Rueda en el Ejecutivo podría propiciar algún cambio en las carteras o la entrada de algún nombre que contribuyese a mantener las aguas calmadas y el equilibrio político entre territorios, aunque Feijóo nunca ha sido partidario de cuotas. Pero en este escenario, remarcan las fuentes consultadas, será preciso actuar "con estrategia" y dar los pasos necesarios "para que nunca llegue la sangre al río".

Existiría la opción de un adelanto electoral y que los gallegos elijan un nuevo mandatario, pero parece descartada. Incluso el mensaje lanzado este viernes por Tellado incide en esta idea, al remarcar, sin querer hacer cábalas, que los gallegos tienen garantizada "la estabilidad" lo que resta de Legislatura.

¿Y EL PARTIDO?

Y esa "estabilidad" es la que cargos consultados desean que se mantenga también en el partido. Por eso, al margen de la vía del congreso extraordinario, que aunque quede "diseñado" podría dar pie a que aflore "algún tipo" de disesión interna, se apunta a otra opción que permiten los Estatutos: la vía del Comité Ejecutivo.

Una de las facultades del Comité Ejecutivo es "elegir de entre sus miembros a quién tenga que dirigir el partido en caso de dimisión o fallecimiento de quien ostente la Presidencia del Partido Popular de Galicia y elevar dicha propuesta a la Junta Directiva de Galicia".

Feijóo podría despedirse antes del congreso dejando "atado" a su sucesor también en el partido en Galicia por esta vía. Pero fuentes de del entorno del dirigente gallego insisten en que no hay ninguna fórmula con más peso sobre la mesa "porque aún no se ha convocado el congreso ni Feijóo ha dicho que se presenta".

Las vías posibles para la sucesión serían, por tanto, todas las que permite el reglamento de los populares, entre las que se incluye, por ejemplo, la posibilidad de una gestora. Aunque quienes conocen a Feijóo dan por hecho que no dará el salto a Madrid a costa de "abrir otro frente en Galicia" porque "no tendría sentido" e insisten: "no va a llegar la sangre al río".