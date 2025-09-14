El PPdeG reprocha al BNG que sus "únicas soluciones" para todo sean las "manifestaciones y las consignas apocalípticas"

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha reprochado al BNG que sus "únicas soluciones" son las "manifestaciones, el alboroto y las consignas apocalípticas" y ha lamentado que los políticos del BNG "sean incapaces" de realizar las "críticas constructivas que realmente requieren las necesidades y los problemas" de los gallegos.

"Da igual que se trate del empleo industrial, de la sanidad, de La Vuelta Ciclista e España o de los incendios. Ante cualquier cuestión, la respuesta del BNG es siempre la misma: la manifestación y el alboroto", ha apuntado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

A rengón seguido, Paula Prado ha criticado que el BNG "en vez de ayudar", como, a su juicio, se comprobó en la oleada de incendios que afecto a Galicia en agosto, lo "único que hacen es sacar la pancarta".

"Esa no es la solución a los problemas y demandas de los gallegos", ha subrayado, al tiempo que ha contrapuesto esta actitud con la del PP y especialmente con la de la Xunta, que "da una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria".

Todo ello, coincidiendo este domingo con una manifestación en Santiago contra la gestión de la Xunta durante la oleada de incendios y en la que participó la portavoz nacional del BNG.