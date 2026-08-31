El PPdeG respalda las concentraciones convocadas por la FEMP: "El pueblo ceutí necesita el apoyo de toda España"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha ratificado este lunes su respaldo expreso a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la situación de Ceuta.

"Consideramos que el pueblo ceutí necesita el apoyo de toda España", han trasladado fuentes de la organización que lidera Alfonso Rueda.

Lo ha hecho en la misma jornada en la que el PSdeG ha acusado al PP de "utilización partidista" de la FEMP y ha recordado que la Federación Galega de Municipios e provincias (Fegamp) no traslada estas movilizaciones a Galicia.

También la líder del BNG, Ana Pontón, ha acusado a PP y Vox de "alentar" la xenofobia, tras lamentar que el Gobierno no esté "a la altura" de la crisis migratoria. Los nacionalistas no participarán en las concentraciones convocadas por la FEMP.