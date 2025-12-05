El PPdeG respalda a Diego Calvo y recuerda que "el Estado debe garantizar la protección" de las víctimas de violencia

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en un acto en Santiago de Compostela - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, ha respaldado este viernes al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y ha asegurado que "el Estado debe garantizar la protección" de las víctimas de violencia de género.

"La protección de las víctimas de violencia de género, como todo el mundo sabe es de todos, pero concretamente es una competencia del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que garantir esa protección a las víctimas", ha asegurado la número dos de los populares gallegos.

Todo ello al ser preguntada por las declaraciones en las que Diego Calvo advirtió que si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones "que no sean de competencia autonómica" y ha apuntado, por ejemplo, a la protección de víctimas de violencia machista.

En su respuesta, Paula Prado ha criticado que el Gobierno de España tenga una "deriva absolutamente machista de protección a agresores sexuales, mismo dentro del círculo de presidente Sánchez", y ha recordado que Galicia lleva tiempo pidiendo más efectivos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, concretamente, para la unidad de Policía Adscrita.

Paula Prado ha recordado que donde primero se tuvo que recortar la presencia de agentes de esta unidad fue en la protección de los edificios administrativos y ha sostenido que hay otras competencias que está asumiendo este cuerpo, como es la protección de las victimas de violencia de género, que son competencia estatal que debe de prestar la Policía Nacional.

"Hasta ahora la Unidad de Policía Adscrita lo estaba haciendo porque tenía efectivos suficientes, pero si no los hay, no puede ser que las víctimas crean que están protegidas y que no lo estén, como el caso de las pulseras que ya vimos", ha afirmado para subrayar que "si no quieren incrementar la unidad, tendrán que destinar otros efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a protegerlas.

Sin embargo, ha censurado que "ni Pedro Sánchez ni Marlaska tienen ninguna intención de incrementar ese número de efectivos". "Nada esperamos de un gobierno que no protege a la víctimas ni el ámbito de las pulseras antimaltrato ni en la aprobación de una ley como fue la del solo sí es sí, que puso en la calle a cientos de agresores sexuales, pederastas y violadores", ha dicho.

A ello, ha añadido que ahora estén "protegiendo y ocultando a agresores sexuales dentro del propio núcleo del gobierno de Pedro Sánchez, mismo teniendo en un cajón denuncias de mujeres agredidas sexualmente, como fue el caso de Paco Salazar".

Por último, preguntada por las declaraciones en las que la presidenta del PSdeG y senadora Carmela Silva exigió la dimisión de Diego Calvo, ha sostenido que quien debería de haber dimitido es ella. "Hay un funcionario en la cárcel por contratar a una cuñada de Carmela Silva", ha señalado.