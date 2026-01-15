El PPdeG ve "precipitado" retirar a Julio Iglesias títulos otorgados por la Xunta

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, en rueda de prensa. - PPDEG
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 15 enero 2026 15:01
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, ha considerado "precipitado" que la Xunta estudie retirar a Julio Iglesias los títulos otorgados por la Administración autonómica, tal y como han demandado asociaciones, después que dos mujeres denunciasen ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional presuntos casos de acoso y agresión sexual en el 2021 por parte del cantante con raíces gallegas.

   A preguntas de los medios en rueda de prensa sobre este asunto, Pazos Couñago ha pedido ser "respetuosos" con los tiempos de la justicia y "evitar prejuzgar".

   En todo caso, ha afirmado que los populares no cuestionarán "el relato de las mujeres que supuestamente sufrieron vejaciones" ni tampoco "la honorabilidad y la presunción de inocencia de una persona en un momento incipiente de estas declaraciones".

   "Según vayan avanzando tomaremos en consideración lo que se conozca y, a partir de ahí, se tomarán o no decisiones respecto a todas estas cuestiones. Me parece que en este momento es absolutamente precipitado", ha aseverado.

   Este mismo miércoles, la asociación Víctimas del Franquismo de la comarca de A Coruña avanzaba que solicitarán formalmente a la Xunta que retire a Julio Iglesias la distinción de embajador de Galicia en el Xacobeo del año 1993 -- que se le dio durante el gobierno de Manuel Fraga--.

