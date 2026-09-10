El PPdeG ve en la publicación de informes de Ceuta una "detonación controlada" del Gobierno, que "no quiso hacer nada"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha considerado que la desclasificación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) una "detonación controlada" por parte del Gobierno para tapar su gestión tras no querer "hacer nada" para parar la entrada de migrantes.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Paula Prado ha considerado que "posiblemente" el Gobierno será investigado por un delito de traición. "Los informes de la Policía son claros, lo sabían y no quisieron hacer nada", ha dicho para referirse también a la publicación de "una parte" los documentos del CNI, que ve "absolutamente interesados" y que responden a una "detonación controlada" por parte del Gobierno.

De este modo, ha criticado que el Gobierno trate de minimizar el mensaje de WhatsApp de un agente del CNI al jefe de gabinete del delegado en Ceuta en el que le decía que había varios grupos de Facebook con 180.000 personas organizándose para un posible salto a Ceuta. "Escuchar al delegado del Gobierno en Ceuta decir que no venían en sobre lacrado... solo le faltó decir que tenían que ir en carruaje y con los tres mosqueteros escoltando", ha manifestado para recordar que el CNI no puede salir a defenderse y a decir que "el Gobierno está diciendo cosas que probablemente el CNI no diga".

Además, en la rueda de prensa y preguntado por la posición del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien acusó al PP de dar una "puñalada trapera" a la emigración con su oposición al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, ha subrayado que la única traición a España "está en manos del PSOE".

En este sentido ha señalado que las leyes orgánicas "solo pueden ser modificadas por leyes orgánicas". "Y parece ser que hay una instrucción de la hermana de Óscar Puente, la señora Sofía Puente, que modifica una ley orgánica para que se de la nacionalidad a personas que no cumplen los requisitos establecidos por la ley orgánica", ha dicho.

"Entonces, ¿quien hace trampas?. Como siempre, el Partido Socialista y el Sanchismo", ha argumentado Paula Prado que ha incidido en que el propio Supremo dice que aquellos nietos de personas que se marcharon de España por persecución política y lo puedan demostrar, podrán acogerse a la nacionalidad.

"El Partido Socialista y el Sanchismo pueden enredar lo que quieran, pero desde luego a nosotros no ni a nadie que sepa leer y que tenga comprensión lectora". "No somos de la generación de la Lomloe", ha manifestado.

Por último, preguntado por la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Madrid el pasado lunes para participar en un acto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el mismo día en el que se reunía el Consello, Prado ha asegurado que Rueda estaba apoyando a un presidente de una ciudad autónoma "que fue invadida" y "que forma parte de España". "Ceuta es España", ha señalado

Dicho esto, se ha referido a la líder del BNG, Ana Pontón, para asegurar que ella prefiere ir a las "manifestaciones Jarrai", estar en la calle "gritando otras cosas" o "atacar las sedes del PP". "Pero nosotros estamos donde tenemos que estar, defendiendo al Estado español del que formamos parte" y "la unidad de España".