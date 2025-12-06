Prado erige al PP como "el único" constitucionalista de Galicia: "El BNG quiere división y el PSOE la vulnera a diario"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, durante la comida de Navidad del PP de Curtis. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha erigido a su partido como "el único constitucionalista" de Galicia frente a un BNG que "quiere la división e independencia" y un PSOE que "vulnera a diario" la Carta Magna.

Así lo ha señalado este sábado en la comida de Navidad organizada por el PP de Curtis, al tiempo que ha situado al PP de esta localidad y a su alcalde, Javier Caínzos, como "referentes" de la importancia de alcanzar mayorías cuando "se pide la confianza de la gente.

En Curtis, ha continuado, el PP "tiene la confianza de tres de cada cuatro de sus vecinos" y que es donde los populares "contaron con más apoyo" en toda la provincia de A Coruña en las últimas elecciones municipales.

La número dos del PP gallego se ha alegrado de celebrar junto a ellos un día "tan importante" como el de la Constitución, la "base de la libertad, la igualdad y la democracia".

"Es un día para recordad lo que nos une como gallegos y como españoles, y para seguir construyendo juntos un futuro más justo. Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos", ha afirmado.

A renglón seguido, ha asegurado que el PPdeG es "el único partido constitucionalista de Galicia" frente a un PSOE que "vulnera a diario" la Carta Magna al "no presentar presupuestos, no respetar la separación de poderes, atacar el principio de igualdad y al aliarse con los mayores de la Constitución".

Entre esos "enemigos", Paula Prado ha situado al BNG que "quiere romper" con la Constitución, usando "la división y la independencia de Galicia".