Prado (PPdeG) cree que Candia acreditará en 2027 una gestión "eficaz y eficiente" al frente de Lugo tras la moción

Reunión del Comité de Cidades del PPdeG. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado ha afirmado que está "convencida" de que, tras la moción de censura impulsada en Lugo y de cara a las elecciones municipales de 2027, Elena Candia demostrará con su gestión al frente del Ayuntamiento que es "eficaz y eficiente" y que sirve para "resolver los problemas de los vecinos".

Así lo ha apuntado este lunes, en declaraciones a los medios, después de participar en la reunión del Comité de Ciudades, presidida por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

En este sentido, Prado ha indicado que el PP de Lugo lleva tres años trabajando en la oposición y "conoce de primera mano" cuáles son las "necesidades y los problemas de los vecinos".

En este contexto, ha reivindicado que la moción de censura "no es un 'quítate tú que me pongo yo'", sino "un plan de rescate para Lugo" con 45 medidas "basadas en las necesidades de los vecinos" y fruto de un "intenso trabajo de campo" para detectar los principales problemas de la ciudad.

Además, se ha mostrado convencida de que los populares de Lugo "serán capaces" de solucionar los "problemas" de la ciudad porque, según ha dicho, "se van a dedicar a trabajar, no a jugar entre ellos, ni a peleas internas, ni a cuestiones ideológicas como hace el BNG y el PSdeG".

De este modo, ha incidido en que el PP de Lugo tiene "muchísima capacidad de trabajo" y "van a ser capaces" de resolver "muchas cosas que están ahora mismo absolutamente paralizadas".

La número dos de los populares gallegos ha asegurado también que Lugo es una ciudad con "muchísimos problemas de gobernabilidad" y que, actualmente, "no se resuelven" los problemas de los vecinos.

A renglón seguido, Paula Prado ha pedido al BNG y al PSdeG que "frenen la escalada de odio" que, a su juicio, "están insertando" en la sociedad lucense. "El odio no lleva a nada bueno, lo vimos estos días en Estados Unidos", ha esgrimido Prado.

La dirigente popular ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos políticos en sus manifestaciones públicas, al considerar que "afectan a movilizar ciertos odios que en política deberían quedar al margen".

RECORRIDO POR LAS SIETE CIUDADES GALLEGAS

Durante su intervención, Prado ha hecho un recorrido por la situación de las siete ciudades gallegas y ha puesto como "referente" al gobierno "serio" del alcalde de Ferrol frente a la "inestabilidad y las peleas que generan los pactos de perdedores".

En este contexto, ha criticado que Santiago de Compostela es una ciudad que está "paralizada, sucia" y que, además, "no tiene los contratos de transporte y agua en vigor".

Sobre la ciudad de Ourense, ha reprochado al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, estar "más preocupado" de atender a sus empresas privadas y personales que por los "problemas reales de los vecinos".

En la ciudad de Pontevedra, la número dos del PPdeG ha aludido al "aumento de la inseguridad, los problemas de aparcamiento, un PXOM del año 1989" y un gobierno que "no se preocupa de la vivienda ni de las inversiones sociales".

Respecto a Vigo, ha hecho referencia a la "inseguridad" en las calles y ha afirmado que el alcalde, Abel Caballero, está "más preocupado de Nueva York que de los vigueses".

Finalmente, Prado ha criticado a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, por "perder oportunidades" como la de que la ciudad herculina sea sede del Mundial o grandes conciertos.