Prado (PPdeG) insta al PSOE a llevar a Fiscalía las denuncias contra Tomé, al que vio "actitudes nada edificantes"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, antes de iniciar la rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha instado al PSOE a llevar a la Fiscalía las denuncias por supuesto acoso sexual contra José Tomé, el dirigente quien en la pasada jornada anunció que dimitiría como presidente de la Diputación de Lugo, aunque mantendrá el acta en la institución y retendrá la Alcaldía de Monforte de Lemos. Ferraz ha confirmado que le consta una denuncia a través de un canal interno.

En una rueda de prensa, la número dos del PPdeG ha recordado que compartió con él la condición de diputada en el Parlamento de Galicia y que tenía "actitudes nada edificantes". A preguntas de los medios, en relación a qué comportamientos en concreto se refería y si ella misma los había recibido o visto, ha aludido a "comentarios inapropiados".

"Era habitual que nos hiciera comentarios a las diputadas de cualquier signo político. Comentarios inapropiados, voy a decir. Con una persona que no tiene confianza porque yo, la verdad, no tenía confianza con el señor Tomé para que hiciera comentarios del tipo que hacía", ha advertido Prado, quien ha arrancado su intervención con que el de hoy "no es un buen día ni como mujer, ni como gallega, ni como política".

Prado ha trasladado "todo el apoyo" de los populares a las presuntas víctimas que denunciaron y, además de aludir a los "comentarios inapropiados" del dirigente lucense, ha citado episodios públicos que los populares ya habían denunciado como "ataques machistas" del mismo a las populares Elena Candia o Nicole Grueira.

"En el PPdeG estamos preocupados porque cada vez con más frecuencia se repite un patrón de conducta bastante preocupante en el PSOE. Pero en ese mismo partido nunca nadie sabe absolutamente nada. El mismo partido que repitió tantas veces eso de soy feminista porque soy socialista", ha advertido.

"Decían que feminismo y socialismo eran lo mismo y ahora estamos viendo lo que pasaba con muchos dirigentes del partido: comentarios denigrantes contra las mujeres, consumo de prostitución y actitudes mucho más que inadecuadas en el ámbito laboral. Todo conocido y amparado desde la cúpula socialista. El PSOE no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de las mujeres", ha esgrimido.

"SILENCIO VERGONZOSO"

No en vano, ha afeado "la hipocresía tremenda" del PSOE y ha apuntado que "el silencio" de miembros de la cúpula socialista les hace "cómplices" en el caso de Tomé. Entre otros dirigentes, Prado ha citado a Pilar García Porto, Lara Méndez e incluso al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para subrayar que si no eran conocedores deberían "salir a desmentirlo".

"Es un silencio vergonzoso. El mismo que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, en La Moncloa, con acusaciones gravísimas de mujeres que pusieron denuncias en el canal interno del PSOE", ha afeado la dirigente popular, en una comparecencia en la que ha exigido que Tomé deje también su acta en la Diputación de Lugo y la Alcaldía de su localidad. No en vano, ha recordado que una supuesta víctima "es de Monforte". "¿Qué mensaje le estamos lanzando?", se ha preguntado.

Sobre las críticas del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien recordó a los populares en la pasada jornada que el exconselleiro Alfonso Villares, denunciado por agresión sexual, se fue "entre aplausos", Prado le ha instado a fijarse "en su casa". "Estamos hablando del Gobierno del Tito Berni", ha esgrimido, y ha recordado también al exministro José Luis Ábalos.

Además, ha incidido en que la ley del 'solo sí es sí' facilitó "reducir penas y poner en la calle a miles de agresores sexuales".

EL FOCO, TAMBIÉN EN EL BNG

Más allá, dado que Tomé mantiene el acta en la Diputación de Lugo, Prado ha apuntado al BNG, al que ha instado a "romper de una vez" con el PSOE, preguntándose "qué más tiene que pasar" para que esto suceda.

"Si el BNG realmente, como dice, quiere al agresor fuera de las instituciones, está en sus manos sacarlo", ha subrayado la secretaria general de los populares gallegos, poniendo el foco en el papel de este partido como parte de la "ecuación de gobierno" de la Diputación de Lugo. Una institución que, insiste, "depende exclusivamente de Tomé y del BNG".

La dirigente popular ha concluido que la situación actual de José Tomé "debería bastar para alejarlo de cualquier decisión institucional mientras se aclaren los gravísimos hechos denunciados por varias mujeres". "No se puede hablar de feminismo y de 'tolerancia cero' mientras se sostiene el poder gracias a un voto bajo sospecha", ha advertido.

"Si realmente Ana Pontón considera de tanta gravedad estas denuncias y quiere solidarizarse con las víctimas, no puede mantenerse en el gobierno de la Diputación de Lugo con el voto de un presunto agresor sexual", ha recalcado, para añadir que, en caso contrario, el Bloque estaría "traicionando a las víctimas" y cambiando su defensa "por el poder" en la institución provincial.