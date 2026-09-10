Prado (PPdeG) respalda la gestión de Luis Menor y asegura que en el PP de Ourense "cabe todo el mundo"

Archivo - La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la sede del PPdeG - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha mostrado este jueves su respaldo a al presidente del PP de Ourense, Luis Menor, y la dirección provincial y ha asegurado que en el partido en la provincia "cabe todo el mundo".

La número dos de los populares gallegos se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por la renovación del grupo municipal de Verín (Ourense) tras la dimisión de los concejales que lo integraban y sobre la gestión hecha del asunto por la dirección provincial.

Paula Prado ha asegurado que respalda "absolutamente" a Menor y a su equipo y ha puesto en valor los "magníficos resultados" alcanzados por la formación en la provincia tanto en las elecciones autonómicas como en las últimas generales, con un 51% del voto para el PP.

Así las cosas, ha restado importancia a las resistencias que puede haber al sostener que cuando hay procesos de renovación es "lógico y humano" que haya personas a las que a lo mejor les gustaría seguir que "también pida su hueco".

Dicho esto, ha subrayado que el PP no hace "listas negras como en otros partidos" ni "aparta a nadie". Así, ha afirmado que su formación entiende los procesos de renovación como la incorporación de personas que quieren iniciar con ilusión un nuevo proyecto político, contando también con las personas que tienen experiencia y que van aportando cosas al PP. "En el PP cabe todo el mundo y en el PP de Ourense contamos con todo el mundo, con los que están y con los que se quieran sumar", ha subryado.