Prado (PPdeG) subraya que el conselleiro de Emprego ya dio "explicaciones" y que no tiene propiedad en la bodega

Archivo - La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la sede del PPdeG - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha subrayado que el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ya dio "explicaciones suficientes" y que no tiene propiedad en la bodega de su familia sancionada por la tener a dos trabajadores sin papeles en la vendimia del año pasado.

Paula Prado se ha pronunciado de este modo al ser preguntada en rueda de prensa sobre si considera que el titular de Emprego debe comparecer en el Parlamento, como reclama el PSdeG, o dimitir, como exige el BNG.

Al respecto, la dirigente popular ha afirmado que el conselleiro ya dio "explicaciones suficientes", en las que explico que "era una empresa de su familia", de la que no tiene parte de la propiedad".

En concreto, 'Eldiario.es' publicó el pasado martes que la empresa de la familia del conselleiro fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.