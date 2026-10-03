Prado(PP) carga contra los dos decretos "nefastos" de vivienda votados en el Congreso:"Cierran un montón de posilidades"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PpdeG, Paula Prado, ha cargado contra los dos decretos viviendas del Ejecutivo central que finalmente no salieron adelante, calificándolos de "nefastos" para inquilinos y propietarios. "Cierran un montón de posibilidades", ha asegurado la popular.

Así se ha pronunciado durante su intervención en la III Romaría popular del PP de Santiago, que contó con el líder del PP local, Borja Verea, como anfitrión.

Prado ha asegurado que estos decretos --tumbados en el Congreso por el voto en contra de PP, VOX y Junts-- que "dicen que van a ayudar al alquiler", van a "cerrar posibilidades" de que haya más pisos en el mercado.

"Pensamos que eso nos queda muy lejos, que es cosa del Congreso, de Pedro Sánchez y Madrid, pues no, lo tenemos aquí en Santiago con una alcaldesa del BNG que cuando pudo hacer algo por la vivienda no lo hizo", ha criticado la número dos del PPdeG.

En este sentido, Paula Prado ha apuntado que la Xunta esta tomando medidas para construir viviendas en la capital gallega y solicitó al Ayuntamiento de Santiago una bonificación para la licencia de vivienda social y este, ha afirmado, "se negó porque dice que no es de interés público".

"Ahora eso sí, la alcaldesa está reuniéndose con esos que están acampados en la plaza de O Obradoiro, dándole luz, dejándole los baños y dejando el ayuntamiento al servicio de quien está protestando sin poner medidas reales para resolver los problemas reales", ha subrayado.