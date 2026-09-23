El precio medio del suelo urbano se dispara un 51,9% en el segundo trimestre en Galicia, según Vivienda

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Por provincias, A Coruña registra un incremento del 142,3% y en Ourense es del 114,3%, mientras baja un 9,6% en Pontevedra

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS

El precio medio del metro cuadrado de suelo urbano cerró el segundo trimestre de 2026 en Galicia en 151,3 euros, lo que supone un 51,9% más que en el mismo periodo del año anterior (más del triple que la media) - y un crecimiento del 8,6% con respecto al trimestre anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Por provincias, en A Coruña el precio del suelo urbano se dispara un 142,3% en el segundo trimestre, hasta 200,4 euros por metro cuadrado, y en Ourense el alza es del 114,3%, hasta 99,7 euros. Mientras, el crecimiento es más moderado en Lugo, del 24,7%, hasta 96,8 euros, y en Pontevedra baja un 9,6%, hasta 140,7 euros.

En el conjunto estatal, el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano cerró el segundo trimestre de 2026 en 207,8 euros, lo que supone un 15,3% más que en el mismo periodo del año anterior y un crecimiento del 10,6% con respecto al trimestre anterior.

El precio medio del metro cuadrado aumentó en comparación con el mismo trimestre del año anterior en todas las comunidades autónomas excepto Castilla y León, donde bajó un 2,9% hasta los 78,3 euros.

Por el contrario, el mayor aumento se dio en Navarra, donde el precio medio del metro cuadrado fue más del doble que un año antes (+133,5%) y alcanzó los 233,6 euros. También destaca el incremento en País Vasco (+59,7%), Galicia (+51,9%) y Comunidad Valenciana (+30,7%).

A pesar de ello, los valores absolutos más altos por metro cuadrado en el cuarto trimestre se registraron en Baleares (567,6 euros), Comunidad de Madrid (420,6 euros) y País Vasco (397,3 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado fue de 130,6 euros tras un ascenso del 32,9% con respecto al mismo periodo del año anterior y del 19,4% con el primer trimestre de 2026.

LAS TRANSACCIONES AUMENTAN UN 43,2%

Asimismo, en el segundo trimestre del año se realizaron 7.879 transacciones, un 5,9% más que en el mismo periodo de 2025 y un 4,7% más que los tres meses anteriores. En Galicia, también muy por encima de la media, subieron un 43,2% en comparación anual y un 14,3% trimestral, hasta 232.

Por comunidades autónomas, los volúmenes más altos de transacciones se dieron en Andalucía (1.604), Cataluña (1.438), Castilla-La Mancha (1.005) y Castilla y León (876).

En los municipios de más de 50.000 habitantes se realizaron 1.303 transacciones en el segundo trimestre del año, un 8,3% menos que un año antes.