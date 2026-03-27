Premian un trabajo de la USC que aboga por una perspectiva jurídico-privada de los cuidados

El investigador Ignacio Varela Castro recibe el IX Premio de Investigación Rosario Valpuesta con el ensayo 'Vida, coidado e Dereito cotiá - USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador posdoctoral en la facultad de Derecho Ignacio Varela Castro ha obtenido el IX Premio de Investigación Rosario Valpuesta por su trabajo 'Vida, coidado e Dereito cotiá', un ensayo que próximamente publicará la editorial 'Tirant lo Blanch'.

El galardón reconoce actividades investigadoras relacionadas con las líneas de estudio que la profesora Valpuesta Fernández desarrolló a lo largo de su vida académica y en su proyección pública: en general, los estudios jurídicos y sociales en los que predomine la perspectiva de igualdad de género y, en particular, la cuestión de la feminización del derecho privado.

La USC destaca que, ante un debate social, político y académico cada vez más consciente de las actuales y futuras necesidades de cuidados de la ciudadanía, el ensayo premiado parte de las formulaciones procedente de la denominada ética --o éticas-- del cuidado para un análisis desde la perspectiva jurídico-privada que, con ánimo reflexivo, se pregunta por su impacto en la comprensión de algunos de los conceptos más básicos del pensamiento iusprivatista.

Frente al protagonismo que presenta el cuidado en el debate sobre las políticas públicas y las medidas en el ámbito laboral necesarias para atender las mencionadas necesidades de cuidados de la ciudadanía, el investigador de la USC ha optado por incidir en su relevancia desde una óptica jurídico-privada.

Por una parte, tal y como explica, porque si los estudios relacionados con el pensamiento del cuidado tuvieron como objeto de análisis desde la persona y la familia hasta la sociedad y medio ambiente, "de lo que no se duda es que la experiencia más primigenia del cuidado se produce en las relaciones privadas y, de forma destacada, en las más íntimas".

Por otra parte, "porque si eso justifica que el derecho privado se presenta como herramienta útil para acoger jurídicamente lo más medular del cuidado, su particular posición de base común para el resto del sistema la hace también idónea para irradiar a otras ramas del ordenamiento aquello que jurídicamente es el cuidado".

Dar relevancia jurídico-privada al cuidado se presenta, de este modo, como "paso necesario, en un esquema que supere una estricta dicotomía entre lo público y lo privado, para abordar las mencionadas necesidades de cuidados", asegura Varela Castro.

Además, añade, "contribuye a al feminización del derecho privado en particular y del derecho en general porque el cuidado evoca una experiencia típicamente femenina alrededor de los esfuerzos y los tiempos requeridos en los cuidados".