Los Premios Feroz 2026, "éxito absoluto" y la edición "más completa de su historia" para Ayuntamiento y organizadores

El equipo de 'La Cena' durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el director de producción de los Premios Feroz, David Carrón, han realizado este martes un balance de la última edición de los galardones, celebrada por segunda vez en la ciudad, y han coincidido al calificar el evento como un "hito" tanto para Pontevedra como para la propia organización.

El regidor municipal ha definido el resultado como un "éxito absoluto desde todos los puntos de vista" y ha subrayado que la celebración de los Feroz ha situado a Pontevedra "en el mapa de la cinematografía y de muchísimas otras cosas". En la misma línea, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), entidad organizadora de los premios, afirmó que esta ha sido "la edición más completa de su historia".

Durante la comparecencia, Carrón ha dado a conocer los datos de audiencia de la gala, "muy satisfactorios" tanto para la organización como para Televisión Española. La retransmisión alcanzó a 2,5 millones de espectadores únicos, con una audiencia media de 438.000 personas y un 4,4% de cuota de pantalla, una cifra que, según ha destacado, "supera ampliamente" los registros habituales de un sábado por la noche en la parrilla del ente público.

El impacto mediático también se reflejó en la cobertura informativa, que superó "con creces" la de la edición anterior. En total, 260 periodistas siguieron el evento, entre los 145 profesionales acreditados de 77 medios y los 115 informadores pertenecientes a la AICE.

A ello se sumó una "notable" repercusión en redes sociales, con varios momentos de la gala convertidos en virales y con millones de visualizaciones. El alcalde ha señalado, además, que las redes municipales registraron su mayor cifra de visitantes coincidiendo con la celebración de los premios.

"ÉXITO" TAMBIÉN DE LA PROGRAMACIÓN PREVIA

Más allá de la gala, y en cuanto a la programación previa desarrollada desde el mes de septiembre, la organización la ha considerado "fundamental" para el éxito de esta edición. Según los datos facilitados, alrededor de 10.000 personas asistieron a los 30 eventos organizados, entre ellos proyecciones que alcanzaron el 100% de ocupación.

Carrón ha destacado que el objetivo de fomentar el diálogo con el público se cumplió "plenamente" gracias a la colaboración con entidades locales como el festival Novos Cinemas, AGAPI, la Academia Galega do Audiovisual, el Colexio de Xornalistas, así como con actividades en el Centro penitenciario de A Lama y en la Universidade de Vigo. "Lo que sucedió fuera de la gala fue incluso mayor que la propia gala", ha afirmado.

Fernández Lores ha incidido también en esta idea y ha celebrado que se lograse que los Premios Feroz "no fuesen únicamente una ceremonia, sino un acontecimiento compartido por la ciudad". A su juicio, supuso "un salto cualitativo en el posicionamiento de Pontevedra tanto a nivel local como internacional", y se ha mostrado especialmente satisfecho con la respuesta vecinal y el retorno obtenido.

La organización ha destacado también el carácter "netamente gallego" del evento, no solo por su ubicación, sino por la implicación de la industria local en ámbitos como la escenografía, la iluminación, el personal técnico y las relaciones públicas. Asimismo, se puso en valor el componente educativo, con la participación de cerca de 200 estudiantes de grados de comunicación audiovisual y publicidad, del CIFP Carlos Oroza y de la Aula de Teatro Municipal.

Tras el éxito de esta edición, ambas partes expresaron su voluntad de mantener los vínculos. El alcalde ha asegurado que los Premios Feroz "tienen las puertas abiertas" en Pontevedra para futuras actividades, mientras que Carrón, aunque prudente sobre una repetición inmediata de la gala, se mostró dispuesto a "imaginar otras fórmulas de colaboración" con la ciudad, destacando el esfuerzo comunicativo del Ayuntamiento para integrar los premios en el imaginario local incluso antes de su celebración.