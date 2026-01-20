Los Premios Youtubeiras+ baten su récord de participación con 126 canales y celebrarán su gran gala en Ferrol

FERROL, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de los Premios Youtubeiras+, el certamen que busca dinamizar el uso del gallego en el entorno digital, ha alcanzado un hito histórico. Con un total de 126 canales inscritos, la iniciativa ha superado con creces los 89 de la edición anterior, consolidándose como el principal escaparate del talento creativo en lengua gallega en la red.

Así lo han anunciado este mediodía en el Ayuntamiento de Ferrol el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la diputada de Igualdad, Lengua y Derechos Civiles de la Diputación de Coruña, Sol Agra; y la concejala de Educación y Política Lingüística de Ferrol, Patricia Cons.

Los responsables han confirmado que la gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero en el Teatro Jofre.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para "multiplicar los efectos" de la promoción del gallego.

"Tenemos que reconquistar espacios y asociar el gallego a la innovación y al futuro", ha señalado el regidor, subrayando que nuestra lengua es "igual de válida o más que cualquier otra para crear y comunicarse en la red".

Rey Varela ha celebrado que Ferrol sea la sede de la gala de este año, calificando al Teatro Jofre como "el mejor contenedor cultural" para un evento que será gratuito y abierto a toda la ciudadanía.

EN TODAS LAS REDES SOCIALES

La principal novedad de esta edición es su transformación conceptual. Por primera vez, el concurso se ha abierto a creadores de todas las redes sociales, superando la limitación histórica de YouTube.

Según los datos ofrecidos por la concejala Patricia Cons, Instagram es la plataforma con mayor presencia en esta convocatoria, aportando 81 de las 126 cuentas participantes.

"Los premios son entes vivos que evolucionan al mismo ritmo que la comunidad creadora en Internet", ha explicado la diputada Sol Agra, quien ha recordado que el certamen cuenta con el respaldo de diez ayuntamientos, las tres universidades gallegas y la Diputación de Coruña.

El certamen repartirá un total de 7.500 euros distribuidos en siete categorías: Canal y Creación de Contenidos, con 1.250 euros cada uno, además de Podcast, Calidad Lingüística, Revelación, Red y Premio del Público, con 1.000 euros cada uno.

Como novedad dentro de las categorías, destaca la creación del premio al Mejor Podcast, un sector en auge que tendrá un protagonismo especial durante la gala, la cual se articulará en torno a la simulación de la grabación de un episodio en vivo conducido por Leila Fernández y Carlos Vieito.

Finalmente, la concejala Patricia Cons ha destacado la alta participación ciudadana en el Premio del Público, con más de 2.300 votos emitidos para decidir la propuesta ganadora entre los 49 vídeos propuestos por los internautas. Los 28 finalistas que optan a los siete galardones ya pueden consultarse en la web oficial del proyecto.