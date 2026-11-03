El presunto autor del crimen de Abadín, trasladado a Teixeiro tras un intento de fuga de la cárcel de Bonxe

Archivo - El autor confeso del crimen de Abadín, Javier Montero, a su llegada al juzgado de Mondoñedo, a 20 de abril de 2026, en Mondoñedo, Lugo, Galicia (España). El acusado, que defiende que el atropello se trató de un accidente, presta declaración este - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del homicidio de Enrique Bolívar, vecino de Abadín (Lugo), fue trasladado a la prisión de Teixeiro después de que los funcionarios de la cárcel de Bonxe, donde permanecía en prisión provisional, detectasen indicios de un posible intento de fuga.

Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press han confirmado que el traslado se produjo el 2 de septiembre. Actualmente, el hombre se encuentra en un módulo de régimen ordinario y no ha causado problemas desde su llegada al centro penitenciario de Teixeiro.

Los funcionarios localizaron, el 28 de agosto, varias muescas en su celda, circunstancia que les alertó de un posible intento de fuga.

El pasado mes de abril, la magistrada del Tribunal de Instrucción número 2 de Mondoñedo decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Durante una primera declaración ante la jueza, el investigado reconoció ser el autor de los hechos.

El investigado explicó que atropelló accidentalmente a Enrique Bolivar, se asustó y subió el cadáver del hombre a su coche para abandonarlo en un pinar cercano, lugar al que condujo a los agentes. Días después su coche apareció calcinado en Ribadeo.

Esta declaración tuvo lugar días después de que los restos óseos encontrados en una finca de Quende y remitidos al departamento de Biología del Servicio de Criminalística, en Madrid, coincidiesen con el ADN de referencia de Enrique Bolívar.