Los presupuestos de la Xunta para 2026 llegan al Parlamento este lunes

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión extraordinaria del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregará este lunes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el proyecto de ley de presupuestos de la Xunta para el año que viene, con la intención de que comience su tramitación y puedan estar aprobados antes de que termine el año, para su entrada en vigor el 1 de enero.

Unas cuentas que finalmente ascienden a 14.240 millones, un 2% más, al sumar fondos finalistas con los que el Gobierno gallego no contaba en verano y que sí contempla en el documento al que dio luz verde el pasado viernes una reunión extraordinaria del Consello.

Así, si bien el techo de gasto asciende a 14.177 millones (+1,6%), el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha destacado que el dato sube respecto a verano en 63 millones porque se incorporan recursos finalistas como los derivados de la reprogramación de fondos de cohesión y también para la recuperación contra los incendios.

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha recordado que "por primera vez en la historia" de Galicia sus cuentas "superan la barrera de los 14.000 millones" y son unos presupuestos "nuevos, para un nuevo escenario", con rebajas fiscales y que salen adelante mientras "España sigue sin aprobar" los suyos y está "con los de hace tres años".

Ambos mandatarios han resaltado el fin del mecanismo de recuperación y resiliencia, por lo que "se abre un nuevo escenario que obliga, y las circunstancias financieras lo permiten, a hacer un esfuerzo suplementario para poder sustituir con fondos propios ese término progresivo de los fondos europeos".

El gasto social en el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma de Galicia para 2026 sube un 3,1%, hasta 10.587 millones, de los cuales 1.747 se destinarán a atención primaria (+4,7%).

La atención primaria recibirá 1.747 millones de euros, con un incremento del 4,7% y 80 millones más, y habrá por otra parte 17 millones de euros para el programa de salud mental.

En política social, el titular de Facenda ha hablado de una "apuesta sin precedentes" con 100 millones de euros más, según sus números, para el programa de atención a la dependencia, y un incremento del servicio de ayuda en el hogar en 10 millones.

Junto a esto, el proyecto de ley de presupuestos de la Xunta para 2026 prevé una partida de 2 millones de euros para la compra de bajos comerciales y su acondicionamiento y reconversión en vivienda. Además, la sociedad pública (Vipugal) contará con 40 millones de euros más que este año.

LEY DE MEDIDAS

Además del proyecto de ley de presupuestos, el Consello extraordinario de este viernes ha aprobado la norma de medidas fiscales y administrativas, que habitualmente acompaña a las cuentas.

Este proyecto de ley es el que contiene medidas como la inclusión de las familias monoparentales en el colectivo "protegido por la Xunta" para la adquisición de viviendas, que también adelantó el jueves Alfonso Rueda.

Con anterioridad, el pasado lunes, al término del Consello ordinario, Rueda ya había anunciado otras reformas fiscales como la reducción del tipo impositivo en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la figura del contrato vitalicio. Corgos ha concretado que pasa del 8% al 4%.