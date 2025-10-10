Los presupuestos de la Xunta agotarán el techo de gasto y Facenda ultima el mapa de incentivos fiscales

El conselleiro se reúne solo con UGT tras plantar la CIG y ante la ausencia de CC.OO., que critica "falta de respeto institucional"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Xunta para 2026 agotarán el techo de gasto, fijado en 14.177 millones de euros --un 1,6% más que en el presente ejercicio-- y la Consellería de Facenda se encuentra "cerrando el mapa de incentivos fiscales", con la intención de presentar el proyecto un año más "en tiempo y forma".

Así lo ha señalado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, después de reunirse en primer lugar con representantes de organizaciones sindicales y después con el presidente de la patronal.

El primer encuentro ha estado marcado por la ausencia de CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, que decidió no acudir al considerar la convocatoria "una farsa" que, en su opinión, no sirve para modificar las partidas presupuestarias y por la falta también de CC.OO.

La responsable de organización de Comisiones, Maica Bouza, ha indicado --consultada por Europa Press-- que no participaron porque fueron convocados el martes y, después de avisar de que no podían asistir por citas médicas, no obtuvieron respuesta. Así, ha visto "falta de respeto institucional".

Una de las dos representantes de UGT, Ana María Pereira, ha apuntado que trasladaron al titular de Facenda la necesidad de que las cuentas tengan como prioridades la vivienda, el empleo y la dependencia.

Por su parte, el conselleiro se ha limitado a asegurar que el proyecto cumplirá la regla de gasto y volverá a hacerse sin recurrir al endeudamiento, lo que conlleva una "moderación" en el coste de los intereses.

A cuestiones de los medios de comunicación, también ha afirmado que contemplará "alguna rebaja fiscal", como la ya adelantada sobre el material escolar, y ha asegurado estar "cerrando el mapa de incentivos fiscales".

Al margen de esto, se ha referido al cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas, y ha resaltado que son ya "seis años de crecimiento consecutivo" de la economía gallega, con una composición "que se equilibra" y "encaja bien la crisis" a nivel internacional.

También ha celebrado los "buenos datos" en cuanto a creación de empleo y bajada del paro y ha recalcado que los presupuestos se presentarán "en tiempo y forma" pese a carecer de información por parte del Gobierno central.

"AMIGABLES" CON LAS EMPRESAS

Por su parte, el presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha aplaudido la "buena orientación" de las cuentas, si bien ha reclamado que sean "amigables" con las empresas en materia fiscal.

"No endeudarse es muy buena noticia", ha agregado, después de referirse a la importancia de los fondos europeos 'Next Generation' y a los 150 millones que, según sus datos, quedan pendientes para 2026.