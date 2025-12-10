Los presupuestos de la Xunta llegan a pleno el próximo martes en una semana con doble sesión plenaria

Reunión de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Xunta junto a la ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento, llegarán al pleno extraordinario que se celebrará en la Cámara gallega el próximo martes para su aprobación definitiva, en una semana en la que también habrá pleno ordinario, donde se debatirá la ley de protección de la salud de las personas menores de edad y prevención de conductas aditivas.

Este miércoles, la junta de portavoces ha fijado el orden del día de los dos plenos, el de presupuestos --extraordinario-- y el ordinario, en el que preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la líder de la oposición, Ana Pontón, y el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea.

En cuanto a los presupuestos de la Administración autonómica, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha celebrado que se aprobarán unas cuentas de las que "tres de cada cuatro euros" se destinará a educación, política social y sanidad, además de mantener "las rebajas fiscales aprobadas en años anteriores" que "se verán incrementadas con otras nuevas".

Por su parte, en rueda de prensa este miércoles tras la junta de portavoces, Armando Ojea ha reprochada la actitud de un PP que "no atiende las sugerencias de la oposición". Para el parlamentario ourensano, la prioridad de estas cuentas debería ser la recuperación de la provincia de Ourense tras los incendios del pasado verano.

Así, ha lamentado que tras dos años en el Pazo do Hórreo, Democracia Ourensana ha comprobado que "la única posibilidad de eliminar la discriminación de la provincia de Ourense" es acabar formando parte de un Gobierno sin que ningún partido tenga mayoría absoluta. "La única manera es no perder energías en debates estériles; trabajar para que en el futuro Democracia Ourensana forme parte del Gobierno y pueda trabajar de otra manera", ha reivindicado.

PREGUNTAS AL PRESIDENTE

Precisamente, Ojea interpelará en el pleno de la próxima semana al titular del Ejecutivo autonómico sobre "si piensa seguir la petición que hizo el Grupo Popular en una Comisión de que priorizase" actuaciones en el litoral de Galicia, "dejando de lado la priorización que estimaríamos preferible de recuperación de la provincia de Ourense en las áreas más afectadas por los incendios".

Lo hará en detrimento de la habitual pregunta del portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, una cuestión que este mismo miércoles ha criticado Lara Méndez, poniendo el foco en "la pinza entre PP y BNG" para dejar al PSOE "sin que pueda ejercer las preguntas al presidente".

Mientras, Ana Pontón cuestionará a Alfonso Rueda sobre "cuándo va a gobernar por los intereses de los gallegos y dejará de hacerlo para los grandes 'lobbies' y empresas amigas del PP".

En palabras de la viceportavoz Olalla Rodil, tras animar a la ciudadanía a participar en la manifestación contra Altri prevista este domingo en Santiago, el futuro de Galicia "está plegado a los intereses de empresas amigas" del PP, ejemplificando con "Ence Navigator cuando se abre la puerta a más eucaliptos a través de una moratoria trampa".

LEY DE CONDUCTAS ADITIVAS

Asimismo, el pleno debatirá la ley de protección de la salud de las personas menores de edad y prevención de conductas aditivas que, tal y como ha recordado Alberto Pazos, tiene como objetivo actuar ante los nuevos riesgos que afectan a la infancia y a la adolescencia en Galicia.

También ha destacado que esta nueva ley pretende "reforzar la protección frente al tabaquismo y al consumo de alcohol, especialmente ante nuevas modalidades que buscan captar a gente joven", además de incorporar "la regulación de las conductas aditivas no asociadas a las sustancias como el uso compartido de pantallas, videojuegos, apuestas online o contenidos tóxicos".

Por otro lado, el Grupo Popular llevará al pleno una proposición de ley de carácter económico relacionada con la presencia de "materias primas fundamentales" en Galicia y su "dependencia exterior de estos materiales", por lo que solicitará que la Xunta "continúe y convoque nuevos concursos de derechos mineros caducados" para impulsar la presencia en Galicia de "materiales minerales fundamentales".

En cuanto a las preguntas al Gobierno, Pazos ha señalado que preguntarán sobre qué balance hace la Xunta de medidas adoptadas por el Gobierno de España a "los grandes retos del mercado laboral" en la Comunidad.

También cuestionará al Ejecutivo autonómico para conocer las últimas novedades sobre el Centro de Protonterapia de Galicia y sobre "la negativa del Gobierno central a incrementar el número de efectivos de la Policía Autonómica.

OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, el Grupo Socialista lleva a la Cámara una interpelación en relación con el "incumplimiento", ha señalado Lara Méndez, de la Xunta de presentar el Pladiga antes del 31 de octubre.

Del mismo modo, el orden del día recoge una moción del PSdeG para rechazar el proyecto de Altri por "incumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental, técnica, económica y social", además de pedir la "agilización de los proyectos estratégicos con las máximas garantías medioambientales y la participación pública de las entidades locales, sociales y ambientales".

Sobre las proposiciones no de ley, Lara Méndez ha detallado que presentarán una para que se inicien los trámites para adjudicar el segundo tramo de la autovía de la Costa da Morte y otra para que la Xunta "cumpla con su compromiso con Lugo" y rehabilite el cuarte del San Fernando para convertirlo en Museo de la Romanización de Galicia.

Relativo a las preguntas al Gobierno, el PSdeG cuestionará sobre los mecanismos de control del Sergas para garantizar la atención en los centros de salud concertados y otra sobre una educación pública inclusiva en los centros del área metropolitana de A Coruña y sobre la reposición de la plaza de pedagogía terapéutica en dos centros de Forcarei y Cerdedo.

Por parte del BNG, el grupo parlamentario preguntará al Ejecutivo sobre las mujeres protegidas por la UPA, después de escuchar "tanto al conselleiro de Presidencia como a Rueda utilizar a estas mujeres como arma política" y "amenazar con dejarlas sin protección".

En el ámbito de igualdad, Olalla Rodil ha avanzado que defenderá una proposición no de ley para que se dé cobertura en los centros de información a las mujeres, dotándolos de más recursos económicos y de más personal frente al "modelo privatizador del PP" que, ha subrayado, "quiere favorecer el negocio de las empresas también en el ámbito de los derechos de las mujeres".