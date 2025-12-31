Las 'preuvas' de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) reúnen a un ciento de personas para despedir 2025 a plena luz del día

Decenas de personas durante el XXV aniversario de ‘la toma das uvas’ en la Praza de Ravella, a 31 de diciembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han reunido esta mañana en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para despedir el año en la ya tradicional 'toma das uvas' a plena luz del día.

Este 2025 se celebra el XXV aniversario de una celebración que nació en 1998-1999 como idea pionera en España para despedir el año a plena luz del día y que hoy es uno de los signos de identidad más reconocibles de la ciudad.

Para este XXV aniversario el Ayuntamiento había anunciado el reparto de unos 400 kilos de uvas, más de 400 botellas de cava y miles de bolsas de gominolas para el público, que se ha reunido en la Praza de Ravella a partir de las 11.00 horas.

El acto, conducido por el humorista Carlos Blanco y Erea Hierro, se ha prolongado hasta las 13.00 horas con, además de la tradicional toma de uvas a las 12.00 horas, actividades de animación, un concierto y un pasacalles.