Primera jornada de esquí en Galicia con la apertura de la estación de Manzaneda

Un hombre en una tabla de 'snowboard' en la primera jornada de la apertura de la estación de Manzaneda (Ourense) para el esquí - EUROPA PRESS

OURENSE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de Manzaneda (Ourense) ha reabierto este martes, 23 de diciembre, para la primera jornada en la que poder practicar esquí en Galicia en esta temporada invernal.

Según la información diaria que publica la estación de Manzaneda en su web, en este primer día hay un total de 16 pistas abiertas para esquiar con más de 12 kilómetros operativos.

Desde las primeras horas de este martes se han podido ver a esquiadores, deportistas con 'snowboard', así como familias y niños jugando con bolas de nieve y trineos que se han acercado hasta esta estación de la montaña ourensana en una jornada con gran afluencia y un aparcamiento lleno. La niebla y el aguanieve ha marcado el tiempo durante este día.

La cuota de nieve se encuentra este martes en torno a los 1.200 metros en Galicia. MeteoGalicia informa de que la comunidad está bajo la influencia de bajas presiones, por lo que continuarán acercándose chubascos desde el norte, más probables en la parte septetrional de la comunidad.

A partir de este miércoles, 24 de diciembre, día de Nochebuena, comenzará la influencia anticiclónica. Se prevén mínimas de 5 grados en varias ciudades y máximas de hasta 14 grados en Vigo.