Primeros pasos de SAIC en Ferrol: un buque portavehículos llegará al puerto en julio para testar la infraestructura

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FERROL, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía china de automoción SAIC da sus primeros pasos tras hacerse pública su decisión de elegir Galicia, en concreto Ferrolterra, para implantar su primera fábrica en Europa.

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Europa Press, el grupo chino ha movilizado al 'Anji Forever', uno de sus buques ro-ro, de Anji Logistic, su filial logística, con el objetivo de que tome contacto por primera vez y teste la operativa del Puerto de Ferrol.

El 'Anji Forever' es un barco construido en el año 2025 con 228 metros de eslora (largo) y 38 de manga (ancho), que porta bandera de Liberia. Partió el pasado 1 de junio del puerto chino de Lianyungang y navez actualmente a la altura del estrecho de Malaca, en Malasia.

De cumplirse la ruta prevista, que certifican las plataformas de seguimiento satelital de barcos, la previsión es que el buque, que iría con carga de vehículos, para comprobar la operativa en el puerto ferrolano, llegue el próximo 8 de julio.

SAIC ratificó, precisamente, el pasado 1 de junio, de forma oficial su decisión de apostar por Ferrolterra para su fábrica de coches eléctricos. Lo hizo a través de un comunicado de la marca MG, de la que es dueño el gigante chino, en el que destacaba el paso como "un hito histórico".

INVERSIÓN INICIAL DE 200 MILLONES

Fue en la misma jornada en la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció tras la reunión semanal de su Gobierno la declaración como proyecto industrial estratégico de la planta, que estaría ubicada entre Ferrol y As Pontes (A Coruña).

Según los datos que proporcionó Rueda, tendrá una inversión inicial de 200 millones en su primera fase, las obras comenzarán en 2027 para estar operativa antes de que termine 2028, creará 2.300 empleos (entre directos e indirectos) y alcanzará una producción de 120.000 coches al año.