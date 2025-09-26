Prisión para un hombre en Tui por vulnerar la prohibición de comunicarse con su expareja al contactar por redes sociales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, mediante equipo VioGén de la Compañía de Tui, en Pontevedra, detuvo a un hombre, que tenía una prohibición judicial de comunicación con su expareja, al demostrar que vulneró la medida cautelar al utilizar perfiles falsos de redes sociales para contactar con la víctima.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó después de que la víctima interpuso una denuncia al recibir mensajes mediante una red social y sospechar que podía ser su expareja, con la que tenía una orden de alejamiento y prohibición de contacto por violencia de género.

Los agentes pudieron relacionar uno de los perfiles con el investigado, un hombre residente en la comarca, que creó varios perfiles falsos en la red social con el objetivo de eludir la medida judicial y comunicarse con la víctima.

De esta forma, constataron que el detenido envió mensajes de contenido emocional e insistente durante varios días y, para ello, usó diferentes nombres y perfiles para intentar ocultar su identidad.

También acreditaron que el hombre envió flores a la víctima lo que constituye un incumplimiento grave de las medidas judiciales.

Tras el seguimiento y monitarización constante de los perfiles, los agentes pudieron detener al hombre que fue puesto a disposición judicial y condenado a prisión por un delito de quebrantamiento de condena.