Prisión provisional para el detenido por homicidio del hombre que murió por un disparo en Mesía (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Ordes, plaza 2, decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la persona detenida por homicidio del hombre que falleció el pasado domingo tras recibir un disparo por arma de fuego en el municipio coruñés de Mesía.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la persona, que fue detenida este miércoles, está investigada por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron sobre las 17,10 horas del 10 de agosto. Al lugar acudió un helicóptero medicalizado tras un aviso al 112 Galicia.

Agentes del equipo de criminalística de la Guardia Civil realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos durante el propio domingo. La investigación la lleva el equipo de Policía Judicial de Santiago.