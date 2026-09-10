Prisión provisional para dos de los cinco detenidos en Vigo en una operación contra el tráfico de drogas

Efectos incautados. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de los cinco detenidos en una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo en la ciudad olívica, en la que se registraron hasta tres 'narcopisos'.

Por su parte, el juez decretó la puesta en libertad de los otros tres arrestados, dos de ellos con la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días.

Todos están investigados por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, según informan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Todo ello después de que la Policía Nacional informase este jueves de que agentes pertenecientes a la Udyco de la Comisaría de Vigo-Redondela desarticularon una organización dedicada al narcotráfico en Vigo, que se ocupaba tanto de la producción, como de la venta de droga.

Las primeras pesquisas se iniciaron en abril de este año, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo asentado en la ciudad y vinculado al narcotráfico.

La organización presentaba una estructura jerarquizada con tres escalones definidos, integrados por los miembros encargados de captar la sustancia, aquellos responsables de su elaboración y cocinado y, finalmente, los individuos dedicados a su distribución y venta. Los agentes determinaron el grado de implicación de los distintos responsables en cada nivel.

Paralelamente, las pesquisas permitieron localizar y documentar los distintos inmuebles y puntos operativos utilizados por el grupo, entre ellos los lugares donde se almacenaba la sustancia, los espacios habilitados para su cocinado y elaboración y los enclaves desde los que se procedía a su distribución.

La operación fue instruida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Cuatro, que autorizó las actuaciones finales tras la recopilación de los indicios obtenidos durante la investigación.

Así, en la mañana de este miércoles, y de manera coordinada, se llevó a cabo el registro de los tres inmuebles y la detención de los implicados, intervención que fue ejecutada por agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela.

DROGA Y DINERO INCAUTADO

Finalmente, los agentes se aprehendieron de 500 gramos de cocaína, 400 gramos de hachís y 70 gramos de marihuana, sustancias localizadas en dos de los puntos operativos vinculados a la organización.

Asimismo, en uno de estos inmuebles también fueron localizados materiales destinados a la manipulación y preparación de la droga.

Durante los registros se intervinieron además un total de 8.000 euros en efectivo, repartidos entre dos de los domicilios: uno situado en el barrio de Ribadavia y otro en la zona del Calvario.

Este jueves los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose prisión provisional para dos de ellos.