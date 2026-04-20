Prisión provisional para el presunto homicida del anciano de Abadín (Lugo) desaparecido hace tres años

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal de Instrucción número 2 de Mondoñedo ha decretado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en la localidad de Quende, en Abadín (Lugo), por la muerte de un vecino de edad avanzada que desapareció sin dejar rastro hace tres años.

El detenido será investigado por un delito de homicidio, cumpliendo así las expectativas de la familia, que pedía esta medida porque existía "riesgo de fuga, tanto por el tipo de delito, como porque él está acostumbrado a vivir fuera", según ha señalado Paula Salvador, abogada de la acusación particular.

El acusado ha llegado a declarar a Mondoñedo alrededor de las 9.15 horas, esposado y acompañado por dos dotaciones de la Guardia Civil. Paula Salvador ha asegurado antes de la declaración que la familia no tiene claro que los hechos fueran "accidentales" y que se "cerrará el ciclo" cuando haya una condena.

Una vez terminada la declaración, Salvador ha explicado también que el investigado ha incurrido en varias contradicciones, algunas en relación con las pruebas periciales, y mantiene la tesis de que fue un homicidio doloso.

"La familia está viviendo estos días con mucho dolor tras haberse encontrado los restos, pensando en el hecho de haber sido pasto de las alimañas", ha explicado Salvador en relación al estado de los familiares del fallecido, sus primos, ya que el hombre no había tenido ni hijos ni hermanos.

COLABORACIÓN DEL DETENIDO

Por su parte, el abogado de la defensa, Miguel Fernández, ha asegurado que la colaboración del acusado está siendo total y que ha respondido a todas las preguntas de la jueza, la Fiscalía y la acusación particular.

Como ha dicho durante la toma de declaración, atropelló a Enrique Bolívar en una curva, concretamente en una zona de baja visibilidad porque estaba pendiente de una finca cercana. El hombre llegó a decir que tras el atropello se acercó a casa de uno de los primos e incluso llegó a llamarlo para avisarlo de lo sucedido, pero este no estaba en casa.

El pánico le llevó a deshacerse del cadáver y este lunes ha manifestado su arrepentimiento por lo sucedido. El letrado ha pedido "respeto y prudencia" en las informaciones y comentarios sobre él, "algunas falsas", y ha recordado que "tiene una discapacidad psíquica y adicción a sustancias, lo que lo hace una persona vulnerable".

EL RELATO DE LOS HECHOS

El acusado reconoció ser el autor de los hechos la pasada semana durante una primera declaración ante la jueza de instrucción de Mondoñedo. Tras haber hecho una reconstrucción de los hechos por la mañana, el hombre, que no colaboró en ningún momento, cambió de actitud por la tarde y confesó los hechos.

El investigado explicó que atropelló accidentalmente a Enrique Bolivar, se asustó y subió el cadáver del hombre a su coche para abandonarlo en un pinar cercano, lugar al que condujo a los agentes. Días después su coche apareció calcinado en Ribadeo.

Aunque las investigaciones policiales se centraron en él desde el primer momento, hace tres años, no se han encontrado indicios de su culpabilidad hasta ahora. El hombre estaba ya en prisión por una condena por robo que estaba a punto de finalizar.

Esta declaración se produce después de que tres restos óseos hallados en la finca de Quende y enviados al departamento de biología del servicio de criminalística, en Madrid, coincidieran con el ADN de referencia de Enrique Bolívar.