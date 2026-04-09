La producción industrial cae en Galicia en febrero por segundo mes consecutivo

Archivo - Un hombre camina frente a la fábrica de Alcoa, a 24 de enero de 2024, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). Alcoa solicitó el pasado 22 de enero a los trabajadores de la fábrica de San Cibrao y al comité de empresa “acordar retrasar” el arranqu - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial cayó un 1,7% en Galicia en febrero en comparación con el mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Este descenso es el segundo mes consecutivo de retroceso interanual en la comunidad gallega, después de un 0,2% de bajada en enero.

La disminución del 1,7% en Galicia es mayor que el 1,3% de descenso medio del Índice General de Producción Industrial (IPI) en España.

Solo tres comunidades autónomas aumentaron en febrero su producción industrial respecto al mismo mes de 2025: Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%).

Por su parte, 14 autonomías registraron descensos en la producción, siendo los más pronunciados los de La Rioja (-11,2%), Asturias (-10,7%), Extremadura (-9,1%), Navarra (-8,3%) y Baleares (-6,8%).

DATOS ESTATALES

Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial en el Estado encadena dos meses consecutivos de retrocesos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

La contracción de la producción industrial en febrero fue resultado de las caídas registradas en la producción de bienes de consumo duradero (-6,4%), bienes intermedios (-2,9%), energía (-1,6%) y bienes de equipo (-0,4%). Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron su producción un 0,6% interanual.

Por ramas de actividad, los mayores descensos interanuales de la producción en febrero se produjeron en la industria del cuero y del calzado (-20,8%), confección de prendas de vestir (-16,2%) y coquerías y refino de petróleo (-11,6%).

Por contra, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (+14,9%), la fabricación de otro material de transporte (+12,2%) y la fabricación de productos farmacéuticos (+7,2%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).