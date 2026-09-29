El programa piloto de vacunación de la gripe arranca el 13 de octubre en 75 colegios para llegar a 26.536 jóvenes

Archivo - Una enfermera administra la vacuna intranasal contra la gripe a un niño en un colegio. Foto de archivo - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta iniciará el próximo día 13 de octubre el programa piloto de vacunación frente a la gripe en 75 colegios, con el objetivo de llegar la 26.536 jóvenes.

Así lo recogen en un comunicado en el que destacan que el pasado año la Consellería de Sanidade puso en marcha este proyecto piloto en 50 centros educativos, alcanzando una participación del 51%.

Este año el proyecto piloto llega a 20 centros educativos más, distribuidos en las siete áreas sanitarias e incluyendo contornos urbanos, semiurbanos y rurales. Como ya ocurrió en 2025, se podrá administrar la vacuna intranasal, sin pinchazo, al alumnado de entre 3 y 11 años.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee serán un total de 12 centros, en concreto: en el ayuntamiento de A Coruña, el CEIP Eusebio de A Guarda, el CEIP María Barbeito y Cerviño, el CEIP Raquel Camacho y el CPR Hogar de Santa Margarita.

También participarán en esta área sanitaria los centros CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha; el CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo; el CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos; el CEIP Fogar de Carballo; el CPR Andaina de Culleredo; el CPR Montespiño de Culleredo; el CPR Nuestra Señora del Carmen de Fisterra; y el CPR Hijas de Cristo Rey de Oleiros.

Por lo que respecta al área sanitaria de Ferrol, serán cuatro los colegios que participan este curso en el proyecto piloto de vacunación: el CEIP Cruceiro de Canido, el CEIP Plurilingüe de Ponzos, el CEIP San Xoán de Filgueira y el CPR Sagrado Corazón. E

En el área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, los colegios participantes serán 14. Concretamente, en la ciudad de Santiago de Compostela: el CEIP de Fontiñas, el CEIP Pío XII y el CPR La Salle. Además, también participarán el CPR Nuestra Sra de Lourdes de A Estrada; el EEI Milladoiro de Ames; el CPR Nuestra Sra. Rosario de Arzúa; el CEIP Xesús Golmar de Lalín; el CEIP O Coto de Negreira; el CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao de Ordes; el CEIP Camiño Inglés en Oroso; el CEIP de Sigüeiro, también en Oroso; el CPR Nuestra Señora Inmaculada de Santa Comba; el CEIP Plurilingüe de Silleda; y el CPR Mª Inmaculada, también de Silleda.

En el área sanitaria de Pontevedra e O Salnés participarán nueve colegios. En concreto, en la ciudad de Pontevedra, el CEIP A Xunqueira II, el CEIP Vilaverde Mourente, el CPR Sagrado Corazón de Jesús y el EEI Concepción Crespo Rivas.

Además, también participarán el CPR Sonrisas y Lágrimas de la Illa de Arousa, el CEIP San Tomé de Cambados, el CPR San Narciso de Marín, el CEIP Arealonga de Vilagarcía de Arousa y el CPR Sagrada Familia, también de Vilagarcía de Arousa.

En el área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, los colegios que participarán son 12. En concreto de la ciudad de Lugo, el CEIP Luis Pimentel y el CPR Plurilingüe San José. También participarán el CEIP Purilingüe Vista Alegre de Burela, el CEIP Xoán de Requeixo de Chantada, el CPI Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito, el CPI Plurilingüe Dr. López Suárez de Friol, el CEIP Lagostelle de Guitiriz, el CPR Real Colegio Padres Escolapios de Monforte de Lemos, el CEIP Plurilingüe de Monterroso, el CPR Plurilingüe Ntra. Sra de Asunción de Sarria, el EEI de Vilalba y el CPR Plurilingüe Landro de Viveiro.

En el área sanitaria de Vigo, los colegios participantes serán 11. En la ciudad de Vigo participarán el CEIP García Barbón, el CEIP Lope de Vega, el CEIP Pintor Laxeiro, el CEIP Seis do Nadal, el CPR Plurilingüe Apóstol Santiago y el EEI Vila Laura. Asimismo, también participarán el CEIP Plurilingüe de Reibón en Moaña, el CPR Plurilingüe Fogar, en Mos, el CRA María Zambrano de O Rosal, el CRA Reina Aragonta de Salceda de Caselas, y el CEIP Plurilingüe Infante de Borbón de Salvaterra de Miño.

Finalmente, en el área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, serán 13 los colegios que participarán en el proyecto piloto de vacunación en los centros educativos. En concreto, en la ciudad de Ourense: el CEIP Plurilingüe Irmáns Vilar y el CPR Plurilingüe Divina Pastora. También participarán el CPR Pablo VI Fátima de A Rúa, el CEIP Padre Feijoo de Allariz, el CPI Plurilingüe Antonio Failde de Coles, el CPI Tierras de Maside, el CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo de O Carballiño, el CPR Plurilingüe Sagrado Corazón, también de O Carballiño, los CPR Plurilingües Guillelme Brown y Miraflores de O Pereiro de Aguiar, el CPR Plurilingüe María Inmaculada de Verín y los CEIP Carlos Casares y Rosalía de Castro de Xinzo de Limia.