Los programas de bienestar emocional de Afundación acumulan ya más de 1.300 participantes: "Generamos espacios seguros"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 personas han participado desde 2022 en 'Coñecendo as emocións', los programas de bienestar emocional desarrollados por Afundación, la Obra Social de Abanca. La iniciativa, que el año pasado alcanzó los 433 participantes en su quinta edición, ha demostrado reducir los sentimientos de soledad y mejorar la salud percibida entre los usuarios.

Así lo refleja un informe elaborado por Afundación junto a Matia Instituto, basado en el seguimiento de 440 participantes y presentado este jueves en una rueda de prensa en Santiago de Compostela.

"Creemos que en el programa generamos espacios de confianza, espacios seguros donde hablar de las cosas que nos importan, aprender cosas sobre los aspectos emocionales y llevarlos a la vida diaria y ponerlos en marcha", ha señalado la investigadora de Matia Instituto Sara Marsillas en la presentación del informe.

"No se trata de enseñar a regular emociones desde cero --capacidad que las personas mayores ya cultivaron a lo largo de su vida--, sino de ofrecer un espacio seguro para comprender el significado de lo que sienten, compartir vivencias y adaptar sus propios recursos a las transiciones y cambios inevitables que acompañan al paso del tiempo", ha subrayado la investigadora.

En concreto, 'Coñecendo as emocións' forma parte del programa de envejecimiento activo de la Obra Social Abanca y es una iniciativa codiseñada con personas mayores e implementada en cinco ediciones sucesivas en colaboración con Matia Instituto. El objetivo es generar espacios para que cada participante regule sus emociones de una manera más consciente.

"Vemos que en las cuatro últimas décadas hemos ganado más de 10 años de esperanza de vida. La media general en España y en Galicia ya supera los 84 años, en mujeres supera los 86,5 en España y 86,8 en Galicia, y en hombres se sitúa algo por encima de los 81. Ya que hemos conseguido añadir años a la vida, ahora toca añadir vida a los años y esto es un poco también el tema que nos convoca hoy", ha añadido la coordinadora del área de Mayores de Afundación, Sabela Couceiro.

En este contexto, y en el Día Internacional de las Personas Mayores, la coordinadora ha alertado de que cuando se habla de longevidad la gente suele asociar el término a personas mayores pero realmente vivir vidas más largas afecta a todos y "obliga a repensar tanto la educación como el trabajo, como los cuidados y todas las políticas que deben acompañar a lo largo de la vida".

SE REDUCE LA SENSACIÓN DE SOLEDAD

Durante la rueda de prensa, la investigadora de Matia Instituto ha detallado que en los grupos locales de inicio las personas participantes decían explícitamente que su objetivo al acudir a estos programas era "aprender a controlar las emociones, comprender también por qué les pasaban ciertas cuestiones, tener un espacio donde poder expresarse, que alguien les escuchara y poder intercambiar estrategias de regulación emocional".

Uno de los participantes, Xaime González, ha admitido que antes de conocer el programa "no era óptimo en el control de las emociones" por lo que ha destacado el "ambiente agradable" y la "confianza mutua" generada en estos programas de bienestar emocional. "El programa ayuda a poner etiquetas a entender cómo funcionamos", ha asegurado.

"Al final de esos tres meses uno ya tenía la sensación de que conocía a los compañeros mejor que a muchas personas con las que había tratado más tiempo. Es decir, se produce una confianza mutua entre las personas que están allí y que llegan a compartir experiencias personales muy intensas", ha señalado.

Según los datos recogidos en la quinta edición, la proporción de mayores que valora su salud como buena o muy buena aumentó del 53,3% al 63,1% tras completar el programa. Asimismo, las personas que afirman sentirse solas pocas veces o nunca se incrementaron del 54,9% al 66,77%.

En el plano estrictamente emocional, el informe constata que ocho de cada diez participantes alcanza un nivel adecuado u óptimo de regulación emocional al finalizar la actividad. Además, la conciencia emocional creció 10 puntos hasta situarse en el 67%, mientras que la comprensión emocional experimentó el mayor avance del estudio, subiendo 20 puntos hasta alcanzar el 78,4%.

ADAPTACIÓN A CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS

La metodología se ha extendido también a entornos de cuidados, como centros de día y residencias. En 2025, un total de 57 personas participaron en esta modalidad adaptada. Las evaluaciones mediante la escala LIBE constataron mejoras notables en comportamientos cotidianos: la implicación en conversaciones subió del 57,1% al 83,7%, la toma de decisiones pasó del 61,2% al 79,6% y las muestras de alegría crecieron del 63,3% al 81,6%.

"En el centro de día diariamente acompañamos a personas y en nuestra trayectoria hemos realizado miles de actividades, actividades de estimulación cognitiva, talleres de memoria, atención, concentración, orientación, razonamiento, cálculo, talleres a nivel fisiológico, gimnasia gerontológica, psicomotricidad, talleres a nivel social, encuentros intergeneracionales, grupos de conversación, mil talleres... Pero teníamos una tarea pendiente muy importante y eran las emociones", ha incidido la directora del Centro de Día O Tempo é Noso, María Valiño.

Según ha subrayado, las personas siguen teniendo emociones a lo largo de toda su vida y cuando hay un deterioro cognitivo "el proceso se complica muchísimo". Con todo, este mes de octubre comenzará la sexta edición de 'Coñecendo as emocións', que tendrá lugar en 10 'Espazos +60' de Afundación y con 15 entidades colaboradoras en 19 localidades distintas: A Coruña, Baiona, Ferrol, Lalín, Lugo, Monforte de Lemos, Ourense, Pontedeume, Pontevedra, O Porriño, Ribeira, Santiago de Compostela, Tomiño, Vigo, O Grove, Vilardevós, Viveiro, Madrid y Granada.