Propietarios de las Fragas do Eume afean "falta de diálogo" de la Xunta y exigen compensaciones por limitaciones de uso

FERROL 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Propietarios de terrenos situados en el Parque Natural de las Fragas do Eume, en los municipios de A Capela, As Pontes, Cabanas, Pontedeume y Monfero, se han concentrado en el mediodía de este jueves ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol, para denunciar la "falta de diálogo" del Gobierno autonómico y exigir el compensaciones económicas por las restricciones de uso que sufren sus fincas desde la declaración del espacio protegido.

Portando algunas pancartas, los asistentes han escenificado "el hartazgo" de un colectivo que asegura llevar años esperando una reunión formal con la Consellería de Medio Ambiente.

La presidenta de la asociación de propietarios de las Fragas do Eume, Ángeles Pita, ha reclamado "diálogo, atención, compensación" y que "dejen de ignorarlos". "Sabemos que tenemos derechos y ellos hacen oídos sordos", ha afirmado Pita, quien ha advertido de que el conflicto "está a punto de escalar a las instituciones estatales y europeas".

Asimismo, el colectivo ha anunciado el inicio, este mismo viernes, 24 de abril, de una campaña de recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que será registrada en el Parlamento de Galicia.

"No solamente no se sientan a hablar, sino que de todas las promesas que hace ninguna se cumple, no nos queda más remedio que continuar por los cauces más allá de Galicia", ha añadido la portavoz durante la protesta, en referencia a la petición ya cursada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La ILP, que necesitará un mínimo de 2.500 firmas de ciudadanos gallegos para ser debatida en la Cámara autonómica, reclama cuatro puntos clave: la convocatoria inmediata de la reunión prometida por la conselleira hace más de un año, la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUX), el establecimiento de un sistema estable de compensaciones económicas directas y la creación de mecanismos de participación para los propietarios en la planificación del espacio.