La Protectora de Lugo estrenará en otoño de 2027 unas instalaciones renovadas con una inversión de 745.000 euros

LUGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo contará en otoño de 2027 con unas instalaciones completamente renovadas en Muxa gracias a una inversión cercana a los 745.000 euros sufragada a partes iguales por la Xunta de Galicia, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento.

Las tres administraciones han formalizado este miércoles, junto a la directiva del colectivo, el convenio que permitirá ejecutar la reforma integral de un albergue que llevaba años reclamando una modernización para adaptarse a la normativa y mejorar el bienestar animal.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en las propias instalaciones de la Protectora y ha contado con la participación de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; el diputado provincial de Formación, Enseñanza y Economía del Conocimiento, Miguel Fernández, y la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, además del presidente de la entidad, Alberto Losada.

Las obras, cuyo presupuesto asciende a 744.436 euros --248.135 euros aportados por cada administración--, está previsto que se inicien entre agosto y septiembre tras la culminación de un largo proceso burocrático y la puesta en común de las tres administraciones competentes.

Las primeras actuaciones consistirán en la demolición de los antiguos espacios de cuarentena y aislamiento para construir 24 nuevos caniles adaptados a la legislación. El proyecto también contempla el encauzamiento de un arroyo que atraviesa y la instalación de un paso elevado que facilite la movilidad dentro del recinto.

El proyecto prevé la construcción de una clínica veterinaria, una residencia específica para gatos, un parque de caniles y el acondicionamiento del edificio destinado a la cuarentena felina. Asimismo, se ampliarán las instalaciones con un edificio de recepción, un aparcamiento y la instalación de paneles solares para mejorar la eficiencia energética del complejo.

Actualmente, la Protectora alberga en sus instalaciones alrededor de 120 perros y medio centenar de gatos, mientras que otros 120 perros y más de medio centenar de felinos permanecen en hogares de acogida gestionados por la entidad.

Durante el acto, el diputado provincial Miguel Fernández ha calificado la jornada como "un gran día para Lugo, para la Protectora y para el bienestar animal", al entender que el convenio pone fin a años de búsqueda de soluciones para dotar a la entidad de unas instalaciones acordes con sus necesidades.

El también exalcalde ha recordado que durante su etapa al frente del Ayuntamiento se intentaron impulsar distintos proyectos para mejorar la Protectora, desde la búsqueda de una nueva ubicación hasta la redacción de un proyecto más ambicioso y la solicitud de financiación procedente de fondos europeos, iniciativas que finalmente no prosperaron por discrepancias técnicas.

Fernández ha subrayado que el acuerdo demuestra que "la lealtad institucional, cuando se busca el interés general, da sus frutos", y ha puesto en valor el papel de la Diputación, que aportará íntegramente su contribución económica durante este mismo ejercicio.

Además de la financiación, ha recordado que la institución provincial ha cedido a la Protectora el uso de la parcela donde se ubican las instalaciones durante un plazo de diez años.

Por su parte, la alcaldesa Elena Candia ha calificado la firma del convenio como el inicio de una nueva etapa para la Protectora y ha asegurado que con este acuerdo comienza a saldarse "una deuda histórica" con la entidad y con el bienestar animal en Lugo.

La conselleira de Medio Ambiente ha insistido en que es "imprescindible" seguir avanzando en medidas de prevención y sensibilización contra el abandono, "ya que se trata de un problema que afecta tanto al bienestar de los animales como a la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente".

Ha alabado también el trabajo de los redactores del proyectos para que la Protectora "institución de referencia desde hace muchos años", cumpla con la normativa vigente.