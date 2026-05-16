Una protesta en Pontecesures (Pontevedra) carga contra el ERE de Nestlé, que afectará a 27 trabajadores en esta planta

Trabajadores de Nestlé protestan contra el ERE de la empresa en Pontecesures (A Coruña), a 16 de mayo de 2026. - COMITÉ DE EMPRESA DE NESTLÉ

PONTEVEDRA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Pontecesures (Pontevedra), donde Nestlé tiene su única planta en Galicia, ha acogido este sábado una movilización en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado por la empresa y que, en este caso, afectará a 27 trabajadores. La cifra asciende hasta "un máximo de 301", según la empresa, si se suman los de otros centros de España.

Los organizadores de la marcha la valoran como una "masiva" e "histórica" que, según sus estimaciones, ha reunido a cerca de 1.500 personas, entre las que se encontraron trabajadores, vecinos, representantes sindicales de otras empresas y representantes políticos.

"No se recuerda una manifestación de este tipo en el pueblo", asegura el secretario del comité de empresa, Francisco Rivas (UGT). La protesta partió al mediodía desde la Praza de Pontevedra y terminó frente a la fábrica. Esta es, según el representante sindical, la tercera mayor afectada en número, pero "la primera en proporción".

Las participantes de la protesta han mostrado su desacuerdo con la decisión de Nestlé. "No nos planteamos que puedan salir 27 personas y, si fuese así --que esas personas sobrasen--, entendemos que sería una mala gestión en los últimos años", critica Rivas.

El representante de UGT estima que la plantilla afectada es un 14 %, es decir, 1 de cada 6 trabajadores. En conjunto, los despidos afectarán a Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

La plantilla está en plena negociación con la empresa. La primera de las reuniones de la comisión negociadora (a nivel de España) tuvo lugar el viernes y todavía quedan tres semanas hasta el final del periodo de consultas, que termina el 4 de junio. Rivas espera que se desarrolle de una manera "limpia y formal" y resulte en un descenso de las personas afectadas y que aquellas afectadas tengan "buenas condiciones de salida".

En el comunicado con el que anunció la decisión, Nestlé defendió que esta medida "responde a la evolución del sector" del gran consumo, que, a su modo de ver, ha sufrido un aumento de los costes operativos, además de cambios de hábitos de consumo y el avance de la marca de distribución, lo que conduce a la automatización y digitalización de procesos.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

A la protesta han acudido varios cargos políticos, como el secretario xeral provincial del PSdeG en A Coruña, Bernardo Fernández Piñeiro, y el diputado autonómico Aitor Bouza, junto a otros alcaldes socialistas. El primero ha explicado que su partido apoya y respalda las "justas reivindicaciones" de la plantilla de Pontecesures.

Ha incidido en que la situación afecta a numerosas familias de la comarca y ha lamentado que la Xunta de Galicia no haya actuado hasta el momento. "Nada sabemos de la administración que tiene las competencias exclusivas en materia de industria", ha criticado, además de acusarle de "no mover ni un dedo" para exigirle a la empresa que "se siente a negociar".