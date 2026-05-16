Jornada de puertas abiertas mañana en el Museo del Ferrocarril por el Día de los Museos con maquetas y trenes históricos

Archivo - Archivo.- Museo del Ferrocarril - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ferrocarril, en la histórica estación de Delicias de la capital, en el distrito de Arganzuela, se sube al tren del Día de los Museos con una jornada de puertas abiertas este domingo día 17 y una programación especial tanto ese día como el lunes 18 en la que se podrá disfrutar de una exhibición de maquetas, viajes en trenes históricos o talleres en familia, así como actividades inclusivas.

Este espacio histórico se suma así al Día Internacional de los Museos que se conmemora este lunes día 18 bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', que en esta ocasión refuerza el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades.

Con motivo de esta efeméride, este museo ubicado en el barrio de Palos de la Frontera organizará una jornada de puertas abiertas en su horario habitual, de 10.00 a 15.00 horas, según ha apuntado el espacio museístico en un comunicado.

Durante esa jornada se podrá disfrutar de una programación especial que incluye una exhibición de maquetas ferroviarias, visitas al interior de vehículos, talleres familiares y viajes a bordo de trenes de jardín o de un automotor histórico, entre otras propuestas. Además, como regalo de bienvenida, todos los visitantes recibirán un tren recortable.

En detalle, habrá una exhibición de maquetas ferroviarias realizadas por los socios de la AAFM (Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid) durante todo el horario de apertura, además de la maqueta 'Territorio Ferroviario' (horario de 10.00 a 12.30 y de 12.45 a 14.30), una de las maquetas ferroviarias más espectaculares de Europa y la mayor maqueta de España con trenes en movimiento.

Realizada por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en 1998, con motivo del 150 aniversario del ferrocarril en España, 'es una maqueta a escala HO (1.87) con una superficie de 300 metros cuadrados y una red de 850 metros de vías con capacidad para 66 trenes diferentes.

Los platos fuertes llegarán con dos experiencias de viaje. Así, en horario de 11.30 a 14.00 horas circularán los trenes de jardín del parque 'Ferrocarril de las Delicias', organizada en colaboración con el Círculo Madrileño Ferroviario (CIMAF).

Se trata de un parque ferroviario anexo al Museo en el que personas de todas las edades pueden montar sobre pequeños trenes y recorrer los 265 metros de vía y las estaciones que tiene el circuito del parque ferroviario, cuyo ancho de vía es de 5 pulgadas (127 mm). El coste es de 1,50 euros para los menores de edad y 2,00 euros en el caso de los adultos.

Otra propuesta, esta vez en colaboración con la Asociación Madrileña para la Restauración de Material Ferroviario (AREMAF), contempla la posibilidad de viajar a bordo del antiguo automotor 9121-M de Renfe. En este caso, el horario es de 10.30 a 14.30 y se pide un donativo para la asociación de 1,5 euros.

Igualmente, se realizarán visitas guiadas al interior de vehículos históricos como el Talgo II (1949), el Automotor TER 597-010-8 (1965) o el Coche-restaurante WR-3569 (1930) con cinco pases (10.30, 11.00, 11.30, 12.00 y 12.30). Se trata de una actividad gratuita, con reserva previa en el punto de información.

Los visitantes podrán disfrutar también de las exposiciones temporales 'Viajar en el tiempo. 85 años de publicidad de Renfe', abierta hasta el día 31, y 'Ukiyo-e. El ferrocarril en el mundo flotante', hasta el 7 de junio.

En el primer caso, la muestra propone un viaje por 85 años de historia de Renfe desde su creación en 1941 hasta la actualidad a través de carteles, anuncios y mensajes que, además de la evolución de la compañía, enseñan también la transformación del país.

Los 78 carteles que componen la exposición, algunos impresos en gran formato, han sido seleccionados por décadas por el comisario de la exposición, Nacho Padilla, y van precedidos de una contextualización histórica que aporta un marco interpretativo necesario para su comprensión.

Por su lado, 'Ukiyo-e. El ferrocarril en el mundo flotante' propone un recorrido por la representación del ferrocarril en el ukiyo-e japonés, unos grabados realizados mediante la técnica de la xilografía que refleja el impacto visual y simbólico del tren en el Japón de finales del siglo XIX y principios del XX.

Igualmente, se celebrará el taller infantil 'Crea tu gorra ferroviaria', recomendado para niños de entre 4 y 10 años, con horarios cada media hora entre las 10.30 y las 13.30 horas. La reserva podrá realizarse en taquilla el mismo día de la visita y tendrá carácter gratuito con reserva previa en el punto de información.

También el juego de pistas familiar '175 años de ferrocarril en Madrid', una propuesta para visitar el museo y celebrar, jugando, los 175 años del primer ferrocarril de Madrid (1851-2026). Es una actividad gratuita que se podrá disfrutar durante toda la jornada de puertas abiertas.

JORNADA DEL LUNES

El mismo Día Internacional de los Museos, el lunes 18, también acogerá una jornada especial de inclusión para personas con discapacidad intelectual, organizada junto con Renfe y la Fundación Aprocor. En el marco de la misma, se realizará una visita al museo y un taller educativa. El horario es de 11.00 a 13.00 horas.

Durante la tarde de ese día, además, tendrá lugar un concierto conmemorativo a cargo de varias agrupaciones de la Escuela Municipal de Música Almudena Cano a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Los visitantes también podrán disfrutar del entorno arquitectónico del Museo del Ferrocarril, cuya sede fue la primera estación monumental de la capital, la histórica estación de Delicias, inaugurada en 1880 y uno de los ejemplos más claros y representativos de la arquitectura industrial española.

Este espacio cuenta con una exposición permanente que tiene como principal objetivo mostrar de modo ordenado y coherente las claves principales de la historia del sistema ferroviario. En la actualidad, el museo ofrece en sus salas una exposición que propone diferentes itinerarios temáticos relacionados con la tracción ferroviaria, en sus tres aplicaciones --vapor, eléctrica y diésel--, la infraestructura de vías e instalaciones, el control del tráfico ferroviario o la importancia de la medida del tiempo en el mundo del ferrocarril.

Desde sus inicios, con el objetivo de difundir el ferrocarril entre el público, el museo promueve e impulsa su estudio y divulgación a través de exposiciones temporales, actividades educativas y culturales, o mediante la circulación de trenes históricos. En 2024 fue elegido como 'Mejor Museo de Cultura Popular' en los Premios de los Lectores +Historia de National Geographic.