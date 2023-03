Protestas en las urbes contra exclusión digital a mayores: "Hay que dejar atención presencial, se dan problemas graves"

Representante del colectivo de jubilados de CIG calculan que medio millón de gallegos "como mínimo" sufren dificultades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de jubilados y pensionistas de la CIG ha promovido este jueves en las ciudades gallegas concentraciones ante las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la exclusión digital que causa "problemas graves" sobre todo a los mayores tanto en su trato con las administraciones como, por ejemplo, con los bancos.

En la protesta de Santiago, Xepe Torres, del colectivo de pensionistas de CIG ha denunciado que, "ya desde antes de la pandemia" de la covid-19, las administraciones se han "deshecho de trabajadores" y están "ahorrando en personal" promoviendo la atención telefónica y digital o las gestiones a través de las 'app'.

"No nos parece mal que también atiendan así, pero lo que decimos es que todo el mundo y, sobre todo las personas de determinada edad, necesitan una ayuda", ha aseverado, antes de recalcar que es preciso "que se mantenga la atención presencial".

La digitalización exclusiva causa "problemas graves" a muchos ciudadanos que tienen dificultades para realizar las gestiones solo por la vía digital porque no tienen los "conocimientos informáticos necesarios" o que sufren dificultades para retirar dinero de un cajero automático.

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS CON "PROBLEMAS GRAVES"

A modo de ejemplo, cuenta que él mismo trató hace 15 días de pedir cita en la oficina compostelana del INSS. "Me salió una máquina que solo habla castellano, me explican que me van a grabar y mil cosas más, me piden los primeros dígitos del código postal, supongo que para derivar al ámbito provincial, para al final decirme que el servicio está saturado y que volviera a llamar más tarde. Me pasó tres veces", ha relatado.

En términos cuantitativos, Xepe Torres ha indicado que en Galicia hay 900.000 personas que están jubiladas, de las que "como mínimo 500.000" sufren "problemas graves".

PROTESTAS ANTE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

"No solo para el trato con las administraciones, sino también con los bancos", ha explicado, antes de avanzar que pretenden seguir con movilizaciones al menos "de aquí hasta el verano". De hecho, el colectivo prevé concentrarse también ante entidades financieras.

Además, la CIG ha arrancado una campaña de recogida de firmas para pedir amparo a la valedora do Pobo contra la exclusión digital que viven las personas mayores cada día en su relación con las administraciones de diferente ámbito en Galicia.