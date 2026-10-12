El PSdeG acusa a Feijóo y a Rueda de "envolverse en la bandera de España" y negar el voto a nietos de emigrantes

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en una rueda de prensa - PSDEG

LUGO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de los populares gallegos y máximo responsable del Ejecutivo autonómico, Alfonso Ruedam de "envolverse en la bandera de España" y, por otro lado, "perjudicar los intereses y derechos" de descendientes de emigrantes gallegos por su posicionamiento en contra de la 'Ley de Nietos'.

En declaraciones a los medios, con motivo de las fiestas de San Froilán, ha reivindicado el derecho al voto de este colectivo "gracias a la Ley de Memoria Democrática" y ha reprochado al PP y a su dirigente en Galicia de tratarlos como gallegos y gallegas "de segunda".

Tras incidir en que "uno de los derechos" que les concede esta ley "es elegir y poder votar", ha insistido en que espera que, a nivel judicial, la decisión sea "conforme" a lo que plantean Fiscalía y Abogacía del Estado para que "puedan votar el 29 de noviembre".

"Son gallegos y gallegas de primera, con todos los derechos", ha recalcado para calificar de "silencio pecador" la postura de Rueda por "no defender", ha insistido, la posición de este colectivo. Mientras, a preguntas de los periodistas, ha estimado en más de 300.000 las personas descendientes de emigrantes de Galicia que se ven afectadas por esta situación.

De "silencio cómplice" ha definido también la postura de Rueda con críticas, además, a lo que ha calificado como "campaña de bulos masiva" por parte de la derecha y la ultraderecha. En particular, ha cuestionado la postura de Alberto Núñéz Feijóo al exponer dudas sobre el voto por correo.

"No queremos que haya una reducción de derechos", ha indicado el líder de los socialistas gallegos, quien ha lamentado las declaraciones a este respecto del que fue presidente de Correos.