El PSdeG acusa al PP de "siete meses de bloqueo" en el consejo de la tele y la radio públicas

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, ha acusado el PP de "siete meses de bloqueo deliberado" en el consejo de administración de la CSAG (la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia), algo que asegura que realiza "con la connivencia del BNG".

"Llevamos siete meses en que el PP está impidiendo que ejerza su labor máxima en el órgano de fiscalización, bloqueando la cobertura de la vacante, (por una plaza) vacía desde noviembre del año pasado", ha censurado en rueda de prensa.

Méndez ha advertido de que este es un "órgano fundamental para garantizar el pluralismo" y ha lamentado que en la actualidad "funciona sin equilibrio y representatividad", lo cual "debilita" la "escasa independencia" de la televisión y radio públicas.

"Menos supervisión, menos pluralidad y menos transparencia: justo lo que pretende el señor Rueda, que además lleva al extremo el uso de la televisión y la radio públicas como un instrumento de propaganda y desinformación, pagado eso sí con el dinero de todos los gallegos", ha aseverado.

Este tema fue "tratado en cuatro juntas de portavoces", las cuatro veces "sin acuerdo", ha censurado Méndez, quien además ha indicado que el PSOE presentó un escrito formal "reclamando el inicio del procedimiento y tampoco sirvió de nada".

"El PP qué busca?", se ha preguntado, antes de responderse a sí misma que "el 13 de julio termina el mandato del consejo de administración, faltan a penas tres meses" y "su cálculo es estirar el bloqueo hasta impedir cubrir la vacante y arrastrarla a la renovación íntegra del consejo". "Es una maniobra deliberada, estamos hablando de algo muy serio de control democrático", ha ahondado.

Esto lo denuncia "en un momento en que los datos hablan por sí solos", por la caída de audiencia de los informativos, que ha cifrado en "próxima al 40% desde 2009".

La televisión gallega "se hunde", a su juicio, por "un problema de credibilidad". "Cuando la ciudadanía deja de confiar, también deja de mirar", ha concluido.

En este sentido, ha recordado también que "los profesionales llevan ya 407 viernes negros, hoy uno más, denunciando la manipulación informativa, mientras la corporación acumula sentencias en contra por vulneración de derechos".

"Si el BNG no actúa, estará nuevamente participando en una pinza con el PP, una alianza contra el PSOE, pero sobre todo estará yendo contra el derecho de la sociedad gallega a unos medios públicos plurales", ha finalizado.

ARMENGOL Y LAS MASCARILLAS

Por otra parte, ha sido cuestionada por la información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, que indica que esta acudió en varias ocasiones al exasesor ministerial Koldo García para contactar con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para cuestiones relativas a test PCR o consultarle sobre mascarillas infantiles durante la pandemia--.

Al respecto, Méndez ha respondido que "la explicación la tiene que dar la presidenta del Congreso" y ha constatado que "tiene todo el derecho a defenderse".