El PSdeG acusa a la Xunta de "priorizar a los que más tienen" tras anunciar nuevas "rebajas fiscales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Elena Espinosa ha advertido que el anuncio de este viernes del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, sobre nuevas "rebajas fiscales" en los próximos presupuestos de la Xunta "confirma una vez más que el Gobierno de Alfonso Rueda prioriza a los que más tienen".

"Rebajas a quién? A quién más tiene, como vienen haciendo en los últimos años?", ha denunciado Espinosa, quien ha lamentado que el Ejecutivo gallego "baje impuestos a los más ricos mientras se disparan las listas de espera en sanidad y dependencia, mientras faltan profesores de apoyo en los centros educativos, mientras siguen sin cubrirse las plazas de bomberos forestales y mientras se obliga a los ayuntamientos a asumir competencias impropias sin financiación".

En este contexto, los socialistas gallegos han recordado en una nota de prensa difundida este sábados a los medios que bajar impuestos "significa tener menos recursos para quien más los necesita, lo que implica recortar en derechos y en igualdad de oportunidades".

En esta línea, han acusado al Gobierno de Rueda de "hablar de estabilidad económica mientras abandona los servicios públicos y a las personas más vulnerables".

"Cada euro que dejan de ingresar para favorecer a los más acomodados es un euro menos para garantizar atención médica, dependencia, educación o servicios municipales. Esa es su prioridad: el beneficio de unos pocos frente al bienestar de la mayoría", han concluido.