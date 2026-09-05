PSdeG afea el "castigo" de Xunta al excluir a las familias cuyos hijos fueron a campamentos públicos del Bono Concilia

Archivo - La diputada del PSdeG Silvia Longueira en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Silvia Longueira, ha denunciado el "castigo" de la Xunta a las familias cuyos hijos asistieron a un campamento público, al excluir esta modalidad de los recursos bonificados por el Bono Concilia.

La novedad, que introduce la orden del Bono Concilia Familia que la Consellería de Política Social e Igualdade publicó el martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) afecta a los campamentos organizados por las administraciones públicas, subvencionándose así los privados.

"Anuncian campamentos públicos por una puerta y penalizan por otra a las familias que los utilizan. Las familias no escogen entre público y privado por ideología. Escogen lo que encuentran, cuando lo encuentran y por lo que pueden pagar. Muchas combinan los dos porque no hay dónde más acudir", ha denunciado Longueira, según traslada el PSdeG en nota de prensa.

Los socialistas han afeado que la exclusión llega después de que el presidente gallego, Alfonso Rueda, presumiese de las 11.932 plazas y 5,5 millones de euros, unas plazas que "no dan derecho al bono". "Las familias reservaron plaza en primavera y pagaron en junio y julio sin saber que aquel campamento las iba a dejar fuera", ha expuesto el PSdeG.

Para Longueira, "se cambian las reglas con el partido empezado", de forma que las familias que hicieron un esfuerzo económico en junio no tienen forma de deshacerlo en septiembre.

En este sentido, los socialistas sitúan la segunda parte del problema en cómo se reparte lo que queda. El bono se tramita en régimen de concurrencia no competitiva, sin ningún baremo. De esta forma, la orden establece que la subvención se concede mediante actos sucesivos hasta agotar el crédito, que este año es de 2.663.867 euros.

Así las cosas, ha indicado Longueira, la renta familiar "no se tiene en cuenta en ningún momento". "Puede quedarse sin ayuda una familia con dificultades reales por presentar la solicitud el día 20, y cobrarla otra con más margen por presentarla el día 9", ha advertido la diputada.

Ante este escenario, la socialista ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento para que la Consellería explique cuál es la planificación y cuáles son los objetivos reales de su política de bonos, y conocer qué alternativa les queda a las familias que ya han pagado campamentos y quedan fuera de la ayuda.

También, reclamará que se cambie el sistema de acceso para que se tengan en cuenta las condiciones económicas, sociales y de vulnerabilidad de las familias y de los menores, incluyendo a quienes acudieron a campamentos de las administraciones públicas, se habilite una línea de ayudas para las familias que queden fuera de esta convocatoria y tengan una situación socioeconómica que lo justifique.