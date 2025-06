PSdeG afea a Rueda que no tomó medidas al conocer la denuncia contra Villares y la falta de consideración a la víctima

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha criticado este viernes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no tomó medidas en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta por la presentadora Paloma Lago contra el exconselleiro Alfonso Villares por una presunta agresión sexual, y le ha afeado también la falta de consideración hacia la denunciante.

En declaraciones a los medios en la 47ª Semana Verde de Galicia, la secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, ha lamentado que la dimisión del exresponsable de Mar llegó "tarde", y ha censurado que Rueda conocía esa denuncia "desde febrero" y, sin embargo, "no solo no lo apartó, sino que lo mantuvo con sus plenas facultades", e incluso participando en eventos de la Xunta.

Asimismo, tras incidir en que "siempre prevalece la presunción de inocencia", ha remarcado que también debe prevalecer "el respeto a la víctima". En ese sentido, ha afeado que "no hubo ni una sola palabra hacia su persona" y que, de hecho, fue la Xunta la que filtró el nombre de la denunciante, "vulnerando su anonimato" y "victimizando nuevamente a las que siempre sufren estos abusos en primera persona".

Lara Méndez ha recriminado la actitud de Rueda "porque no puede haber machismo institucional" ni se puede "negar la realidad", sino que cuando se es conocedor de esta situación "hay que tomar medidas". "Tenía que haber tomado medidas ya desde febrero, y no lo hizo", ha constatado la socialista.

Por otra parte, ha criticado que la toma de posesión de la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, "parecía más un acto-homenaje al conselleiro saliente" y no un "reproche total ante cualquier tipo de violencia, máxime cuando es violencia hacia la mujer", y ha reiterado que "no hubo palabras de la Xunta a la víctima".