El PSdeG agradece que el BNG "se sume" a la petición de una comisión de investigación sobre Altri

La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa - HUGO UCHA BOAN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que su formación "agradece" que el Bloque Nacionalista Galego "se sume" a la petición de una comisión de investigación sobre Altri en el Parlamento de Galicia.

Así lo ha trasladado este lunes al ser preguntada por el anuncio hecho la semana pasada por la líder del BNG, Ana Pontón, de que su formación exigirá la puesta en marcha de este órgano para investigar los acuerdos de la Xunta con la empresa para el proyecto de Palas de Rei (Lugo).

En su intervención, ha recordado que los socialistas ya pidieron esta comisión pero ha recordado que no tiene la capacidad de reclamarla al no contar con el número de diputados necesarios que para ello establece el reglamento de la Cámara gallega. "No la pedimos formalmente porque no tenemos la capacidad, pero ya la pedimos públicamente", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado "agradecer" que el BNG "se sume a esta propuesta del PSdeG para llevar a cabo esta comisión de investigación" y que el Partido Popular de Rueda "declasifique ya los papeles de Altri" sin que haya que esperar "45 años para saber qué había acordado el señor Rueda con esta empresa y qué quieren ocultar".