El PSdeG asegura que hay más de una semana de lista de espera para acudir a atención primaria y pide cambios en Sanidade

Lage Tuñas ve al conselleiro Julio García Comesaña "en la picota"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha asegurado que existen listas de espera de una media de 8,5 días para lograr una cita en atención primaria, lo que ven como un síntoma del "colapso" del sistema sanitario gallego del que responsabilizan al Gobierno autonómico, en el que piden cambios en el departamento de Sanidade.

Así lo ha resaltado el secretario de Organización de los socialistas gallegos, José Manuel Lage Tuñas, que ha ofrecido una rueda de prensa este viernes en Santiago, donde ha presentado los datos de un estudio elaborado por el PSdeG sobre la situación de los centros de salud de las poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Según Lage, esta encuesta realizada durante el segundo trimestre de este año revela que hay listas de espera de 8 días y medio para conseguir una cita en atención primaria. "Esa es la foto fija de la situación de la sanidad gallega, de la que es único responsable el Partido Popular, primero con (Alberto Núñez) Feijóo y ahora con (Alfonso) Rueda", ha aseverado.

El número dos del PSdeG ha incidido en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, debe acometer decisiones "urgentes o la situación de colaspo será todavía más grave".

Para Lage, el primer paso que debe afrontar Rueda es cambiar el equipo que dirige la Consellería de Sanidade, un departamento al que ve "en la picota" por haber llevado la sanidad a una situación "extrema" que se ha convertido, a su juicio, "en el agujero negro del PP".

Además, también ha alertado de casos como el de una pareja de Cambados (Pontevedra) que tuvo que recurrir a la sanidad privada porque "era imposible" conseguir cita para una revisión rutinaria para su hijo recién nacido o la queja presentada ante el Valedor do Pobo por los pediatras del área de Ourense por la "falta de cobertura" de bajas.

"Todo esto con (Emilio Pérez) Touriño no pasaba. Cuando los socialistas gobernábamos, no había listas de espera en atención primaria", ha aseverado Lage Tuñas, que ha incidido en que Rueda forma parte del Gobierno autonómico desde 2009 y, por tanto, "es responsable" de esta situación y no puede "seguir actuando como un comentarista".

Así, ha remarcado que Galicia está "a la cola" del Estado en número de médicos y gasto en servicios sanitarios por habitante, además de "dejar escapar" a los profesionales que se forman en el sistema sanitario gallego al "no ofrecerle" condiciones "dignas" para que continúen su carrera en la comunidad.

"El Gobierno gallego ofrece precaridad a los profesionales. Gastamos recursos en formar a medicos pero no tenemos capacidad para reternelos. Supongo que eso será también será culpa de Pedro Sánchez", ha aseverado Lage Tuñas.