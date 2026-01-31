El PSdeG atribuye la decisión del TC a una "chapuza" de la Xunta en materia de dependencia

Archivo - La diputada del PSdeG, Silvia Longueira, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha achacado a una "chapuza" de la Xunta de Galicia, al "mezclar dependencia y discapacidad", la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central al respecto.

Así se ha pronunciado en un audio remitido a los medios este sábado después de conocerse el jueves que el Tribunal Constitucional (TC) había aceptado el recurso promovido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra los cambios legales que, a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los Presupuestos de 2024, introdujo la Xunta para normativa eólica y de dependencia.

"Mezclaron dependencia y discapacidad para ir más rápido, pero sin base legal y sin garantías. ¿Qué pasó? El TC suspende esa reforma y quien paga esas consecuencias son las miles de familias que no saben que pasa con su valoración ni sus derechos", ha censurado Longueira, que cifra en más de 86.000 las personas afectadas.

Según recuerda la diputada, aunque el Gobierno gallego presentó su medida como una "simplificación" de los trámites --que consistía en vincular ambas valoraciones a un mismo procedimiento--, en la práctica supuso "eliminar garantías básicas" y entrar en un ámbito competencial que "no le corresponde".

En este sentido, Longueira ve la decisión del TC "correcta" y encuentra el "problema" en la "iresponsabilidad" con la que, a su juicio, actuó el Ejecutivo de Alfonso Rueda.