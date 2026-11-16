PSdeG avisa de está en juego un gobierno que defienda la educación pública o que PP-Vox "privilegien la privada"

Candidatos y carlos del PSdeG participan en un reparto electoral en el Campus Sur de Santiago de Compostela - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha avisado este lunes que en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre también está en juego un gobierno como el de Pedro Sánchez que "defienda" la educación pública o que la coalición PP-Vox "privilegie" a la privada.

Este ha sido el mensaje que este lunes han lanzado los socialistas gallegos en un acto de reparto de información electoral en el Campus Sur de Santiago, en el que ha participado la secretaria de Organización, Lara Méndez, junto a los candidatos al Senado Sindo Guinarte y al Congreso Ana Alvite. Además, ha acudido el candidato a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, y el diputado autonómico y secretario xeral de la Agrupación Socialista de Santiago, Aitor Bouza.

En este escenario, el candidato número uno al Senado Sindo Guinarte ha puesto en valor las medidas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez en defensa de una educación pública de calidad para los jóvenes y ha destacado que durante sus mandatos en Galicia se incrementaron en casi 30.000 las plazas de formación profesional y que casi 60.000 personas obtuvieron una beca.

"Estos son datos, son políticas efectivas que llegan a la gente, que llegan a los jóvenes de Galicia, que dan posibilidades de encontrar un empleo de calidad, que le dan posibilidades de llegar a la universidad o a la formación profesional y que abren nuevas puertas para el futuro", ha señalado.

Dicho esto, ha asegurado que estas son las políticas que los socialistas quieren continuar y que para eso es determinante que el PSOE siga en el Gobierno de España. "Porque el próximo 19 de noviembre hay dos opciones, la de votar a la coalición PP-Vox, y por tanto, votar regresar al pasado y que la educación universitaria y no universitaria sea privilegiada y obtenga recursos en detrimento de los que deben de ir para la pública, o la opción de votar al PSOE para que el Estado sea quien asume el compromiso de darle a los jóvenes posibilidades de formarse y de conseguir un empleo de calidad", ha manifestado.

Por su parte, la candidata número tres al Congreso y responsable de las Xuventudes Socialista de Galicia (XSG), Ana Alvite, ha apelado a los jóvenes a emanciparse en favor de un gobierno presidido por el PSOE que siga apostando por medidas que permitan a los jóvenes emanciparse, estudiar en dónde quieran sin importar de dónde vengan y seguir apostando por las becas que tanto necesitan.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, que ha informado del cambio de fecha del mitin del líder del PSOE en Galicia, que finalmente será el viernes, día 20 de noviembre, ha incidido en la importancia de esta efeméride para votar para "no volver a tiempos pasados".

"Todos sabemos qué efeméride se celebra ese día y todos sabemos precisamente que es eso lo que queremos combatir, la vuelta a épocas oscuras y mantener la democracia que tanto nos costó luchar y conformar", ha manifestado.

Lara Méndez ha llamado a participar a toda la gente de progreso que quiere que el 29N se siga avanzando también en medidas en favor de los jóvenes y ha puesto en valor otras políticas como los 1.000 euros por nacimiento, la gratuidad del primer curso universitario o las becas Erasmus, y las ayudas para la compra de vivienda.

"Por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha hecho mucho en eta cuestión, sino que seguiremos haciendo a partir del 29 y nos lo contará él en primera persona el viernes en Santiago de Compostela", ha destacado.