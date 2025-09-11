PSdeG celebra los avances de Transportes para los servicios de cercanías en Galicia y exige responsabilidades a la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez, ha celebrado los avances anunciados por el Ministerio de Transportes en relación con la red de cercanías que contempla la implantación progresiva de nuevos servicios ferroviarios en Galicia, y ha exigido responsabilidades a la Xunta porque "también tiene competencias".

Preguntada por los medios de comunicación acerca de la novedad que avanzó este miércoles el Ministro de Transportes, Óscar Puente, Méndez ha destacado que estas medidas responden en parte a las aportaciones que la formación viene realizando tanto desde el Congreso como desde Galicia.

No obstante, la socialista también se ha autopreguntado que hace el Ejecutivo autonómico al respecto dentro de sus competencias "porque evidentemente en el ámbito territorial el Gobierno Central tiene responsabilidades, pero la Xunta también".

"Como siempre la Xunta saca balones fuera, mirando para arriba y para abajo, buscando a quien poner deberes sin asumir sus competencias", ha apuntado.