El PSdeG critica que Rueda remodele su Gobierno para "resolver problemas internos del PP"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha lamentado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cambie "las caras del Gobierno" para que "todo siga igual" y ha criticado que la remodelación anunciada este lunes "está pensada para resolver los problemas internos del PP" y no para "atender las necesidades de Galicia" en áreas "tan sensibles" como Medio Ambiente y Política Social.

Así lo han señalado fuentes de los socialistas gallegos después de que Alfonso Rueda desvelase que la hasta ahora responsable de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asumirá la cartera que deja Fabiola García --Política Social e Igualdade-- para concurrir como número 2 de las listas del PP al Congreso por la provincia de A Coruña y que el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez Iglesias, se encargará de la Consellería de Medio Ambiente.

Así, para el PSdeG el balance que deja Fabiola García al frente del departamento de Política Social es "muy preocupante", con familias que "esperan hasta un año por el reconocimiento de dependencia, incumplimientos de los plazos legales y una grave falta de plazas públicas en las residencias de mayores".

Además, los socialistas han criticado que la respuesta de Rueda haya sido nombrar a Ángeles Vázquez, "una conselleira negacionista del cambio climático, vinculada a la polémica de las ayudas a dedo a los ayuntamientos del PP" y que, han añadido, "acusó a alcaldes contrarios a Altri de pedirle que prevaricase".

"La misma que despreció la preocupación por la contaminación del río Ulla diciendo que nadie bebe directamente del río. A la Consellería que más tiene que escuchar a las familias llega quien trató a los vecinos como un estorbo", han censurado.

Además, respecto a su sustituto en Medio Ambiente, el partido que lidera José Ramón Gómez Besteiro ha señalado que la decisión es "igual de preocupante", ya que Rueda sitúa al frente de la "protección del territorio" a un alto cargo "procedente de Industria, el departamento que participó en la controvertida tramitación de Altri y marcado por la opacidad alrededor de Recursos de Galicia e Impulsa". "Medio Ambiente tiene que controlar los proyectos industriales, no depender de quien participó en promoverlos", ha aseverado.