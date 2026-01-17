El PSdeG demanda crear un Observatorio da Morte Digna tras el aumento "histórico" de los testamentos vitales

La diputada socialista Elena Espinosa en el Parlamento de Galicia. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha demandado la creación de un Observatorio da Morte Digna como "instrumento estable de seguimiento, análisis y mejora" de los procesos vinculados al final de la vida ante el aumento del número de testamentos vitales registrados en 2025 en Galicia.

"No es una casualidad. Es el reflejo de una sociedad que quiere decidir con dignididad el final de su vida", ha valorado la diputada Elena Espinosa sobre esta cifra que califica de "histórica". Según recoge el partido, asciende a un total de 6.049 documentos y dobló la del año anterior.

Por ello, su formación ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento para mejorar el conocimiento, el acceso y la aplicación efectiva de la prestación de ayuda para morir y con la propuesta concreta del Observatorio para que este derecho "se conozca, se respete y se ejerza en igualdad en toda Galicia".

Los socialistas apuestan por este como una herramienta para evaluar la aplicación de la ley, detectar desigualdades territoriales, reforzar la formación del personal sanitario e impulsar acciones de información dirigidas a la ciudadanía, incluido el fomento de los documentos de instrucciones previas.

Además, Espinosa ha apreciado que la visibilidad de casos como el de Laura Fernández Abalde, vinculada a la asociación Dereito a Morrer Dignamente Galicia, ha sido "decisiva" para abrir este debate y que muchas personas den el paso de "dejar por escrito su voluntad".